Verduurzamen met E3-model: euro’s, energie en emissie

Wie aan de slag gaat met het verduurzamen van een gebouw, vraagt zich misschien af waar te beginnen? Worden het eerst zonnepanelen of is een begin met isolatie belangrijker? En hoe bepaal je wat uiteindelijk de meeste energiebesparing oplevert met de minste milieulast? Het E3-model van PHI Factory helpt je daarbij, zoals blijkt uit de casus van NSI.

De beursgenoteerde Nederlandse kantorenbelegger NSI N.V. wil haar gebouwen verduurzamen en PHI Factory heeft onlangs, samen met INNAX, daarvoor het E3-model ingezet. Daarbij zijn voor drie gebouwen de kosten en baten van verschillende duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. PHI Factory, een onderneming van Yvette Watson, in 2022 winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50, hanteert en vergelijkt in het E3-model deze drie aspecten: financiële impact (euro’s), energiebesparing (energie) en milieulast (emissies).

Op basis van onderzoeken van INNAX naar het besparen van energie heeft PHI vastgesteld wat de energiebesparing en investeringskosten zijn van maatregelen als isolatie en zonnepanelen. Op basis hiervan is per gebouw een overzichtelijk afwegingskader gemaakt van de verschillende maatregelen.

Met dit overzicht kan NSI de verschillende ingrepen beoordelen en onderling vergelijken op hun financiële én milieu-impact. Daardoor kan NSI een datagedreven keuze maken van de zaken die ze gaan doorvoeren om de milieu-impact van hun gebouwen te verminderen.

Verborgen impact

Bij het verduurzamen van gebouwen wordt vaak alleen gekeken naar de CO 2 -voetafdruk en het energieverbruik van een gebouw. Er ontstaat daarbij echter ook veel CO 2 -impact in de keten, bijvoorbeeld door het verkrijgen en verwerken van de materialen die gebruikt worden voor de productie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies als gevolg van het delven van grondstoffen, het transport en het gebruik van energie. PHI Factory heeft de verborgen impact hiervan inzichtelijk gemaakt met behulp van een berekening per maatregel.

Binnen het E3-model worden voor onder meer deze zaken levensduuranalyses en berekeningen uitgevoerd:

Vermeden CO 2 -emissies en kostenbesparing als gevolg van energiereductie.

-emissies en kostenbesparing als gevolg van energiereductie. Materiaallast en kosten van onderhoud en vervanging.

Circulariteit en restwaarde van gebruikte materialen.

Uiteindelijk worden deze berekeningen met elkaar vergeleken en daaruit kan duidelijk worden wat er aan de voorkant moet worden geïnvesteerd, in euro’s, materialen en CO 2 -emissies, om op de langere termijn een positieve impact te maken.

Klik hier voor meer informatie over het E3-model of neem contact op met Jasper Brouwers via: 0180-453432.

Bron: persbericht PHI Factory

Beeld: Shutterstock