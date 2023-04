Position paper DGBC en Gideon: 'Aparte GWP-eis!'

In een nieuwe position Paper van DGBC en Gideon pleiten de partijen voor bewustere keuzes bij de aanscherping van de MPG en een aantal veranderingen: meer sturen op de integrale milieu-impact over gehele levenscyclus en een GWP A -indicator die zich richt op de CO 2 -uitstoot in de productie- en bouwfase.

De position paper geeft onder andere de urgentie goed weer en laat zien waarom we in de periode 2020 – 2030 moeten nadenken over scherpere normeringen rondom circulair bouwen. Sturen op korte termijn CO 2 -reductie is volgens de schrijvers en meedenkers (onder anderen Sybren Bosch, Norbert Schotte en Peter Fraanje) essentieel om verdere klimaatverandering te voorkomen. Gaan we door op dezelfde voet en willen we binnen een scenario van 1,5 graad Celsius opwarming blijven, dan is ons CO 2 -budget namelijk in 2027 op.

Het tij keren

De vraag is dan ook of we met een aanscherping van de MPG enerzijds en een CO2-normering anderzijds het tij nog kunnen keren. In de paper komt naar voren dat het bij een aanscherping van belang is om zowel kortetermijnaanscherping te doen als een langetermijnpad te schetsen. ‘Op korte termijn stellen we een verscherping naar 0,50 (woningen) en 0,70 (kantoren) voor’. Als GWP A -indicator komt het advies naar voren om de Paris Proof materiaalgebonden (PPm)-indicator te hanteren. De indicator is in lijn met Europese uitgangspunten voor bepaling en rapportage van CO 2 en onderdeel van het Europese Level(s)-raamwerk voor duurzame bouw.

MPG+ en GWP A -indicator ten opzichte van huidige MPG-bepaling; Bron: Position Paper DGBC en Gideon

