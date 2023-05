Advertorial: Knauf koploper in recycling

“Hard van de daken schreeuwen is niet iets wat past bij ons traditionele Duitse familiebedrijf”, vertelt Bauke Geuzebroek, sinds april dit jaar directeur Sustainability & Public Affairs. “Hierdoor is het bij veel van onze klanten en partners niet bekend wat we doen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.” Dat Knauf, bekend als marktleider in gipspleisters en producent van innovatieve afbouwsystemen en -materialen, veel doet blijkt uit het gesprek wat volgt. Waarin de wandsystemen een sprekend voorbeeld blijken te zijn.

“Knauf introduceerde vijf jaar geleden het Knauf Hybride Circulaire wandsysteem”, aldus Geuzebroek. “Het mooie van gipskartonplaten is dat deze voor honderd procent recyclebaar zijn. ‘Hybride’ betekent in dit geval dat in onze wandsystemen gipskartonplaten verwerkt worden die afkomstig zijn uit gebouwen die worden gestript of gesloopt. We werken daarvoor samen met partners die dit ‘sloopmateriaal’ aanleveren. Die partners werken volgens een protocol dat wij daarvoor hebben opgesteld.

De gipskartonplaten die wij terugnemen worden, als ze in goede staat verkeren, na het eventueel op maat zagen en een kwaliteitscontrole, opnieuw toegepast. Gipskarton dat terugkomt uit de sloop, maar te veel beschadigd of vochtig is, wordt verwerkt tot grondstof en nemen we opnieuw op in ons productieproces.

Milieuscore

Dat er bij Knauf veel aandacht is voor de milieuaspecten uit zich ook in de certificering van de producten. Zo heeft het Knauf Hybride Circulaire wandsysteem het DUBOkeur® en zijn op de website van Knauf de certificaten te vinden van veel andere producten. Geuzebroek gaat nog meer in op duurzaamheid: “Op het moment dat een gipskartonplaat niet hoeft te worden geproduceerd, speelt alleen de factor transport. En de verwijdering uit het gebouw dat wordt gestript of gesloopt. Dat is uiteraard gunstiger dan nieuwe fabricage, ook al gebeurt die fabricage met uit recycling teruggewonnen materialen.”

“Het effect van de keuze voor ons systeem”, vervolgt Geuzebroek, “zie je bijvoorbeeld terug in BREEAM-scores. Ook zien we dat marktpartijen voor onze producten kiezen, omdat ze dat vanuit een overtuiging doen. Dat valt echt op. Daarbij kan ik nog vermelden dat onze circulaire gipskartonplaten niet duurder zijn en we garanderen ze net zo volledig als nieuw geproduceerde gipskartonplaten.”

Gips recyclen

Het recyclen van de gipskartonplaten is al een ingebakken proces bij Knauf en voelt niet meer als innovatief. Vandaag de dag heeft Knauf een nieuwe circulaire uitdaging gevonden in het hergebruiken van gips. Samen met Prezero hebben zij een pilot gedaan om rest- en snijstukken gips op te halen bij klanten, zodat dit materiaal gerecycled kan worden. Na de positieve pilot kunnen klanten nu gebruikmaken van deze dienst.

Het hergebruiken van gips, maar ook gerecyclede verpakkingen of het circulaire wandsysteem, zijn dagelijkse activiteiten die de ambitie van Knauf om ‘koploper’ in recycling te worden kracht bij zetten en concreet maken. “En het is nog maar het begin”, glimlacht Geuzebroek. “Knauf bestaat in 2032 100 jaar. Een mooi punt op de horizon om ervoor te zorgen dat een aantal van onze doelstellingen behaald zijn. We streven er naar om in 2032 een alternatief te hebben voor ons watergebruik, focus te hebben op het toepassen van ‘gezonde’ grondstoffen in onze producten en de keten te sluiten met recycling.”

Benieuwd naar deze doelstellingen van Knauf? Of hun gerecyclede producten? Binnenkort gaat Duurzaam Gebouwd uitgebreid in gesprek met Bauke Geuzebroek en doet hiervan verslag in het Digitaal magazine Circulariteit (verschijnt in september).