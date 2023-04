Gideon organiseert Pop-up Dinner: 'Lekker eten, mét inhoud'

Op 22 mei organiseert Gideon met hulp van het KeileCollectief, Group A architecten en Climate Clean Up het Spring Fling Gideon Pop-up Dinner in het Keilepand in Rotterdam. Tijdens dit diner gaan deelnemers horen, zien en proeven van de toekomst van de gebouwde omgeving.

Spring Fling Gideon Pop-up Dinner

Gideon nodigt je uit voor het gezellige en informele Pop-up Dinner op 22 mei van 18.00 tot 21.00 uur in het Keilepand in Rotterdam! Tijdens het diner werken koplopers van Gideon - building transition tribes, het KeileCollectief, Climate Cleanup en Group A architecten samen om je te inspireren: kijk eens op een heel andere manier naar bouwen en de gebouwde omgeving. Durf te dromen en te acteren voor een biobased, circulair, natuurinclusief, klimaatadaptief, energiepositief Nederland.

Samen leren

Je leert meer over energiebesparing, opwekking en opslag, de opslag van CO 2 in materialen, het hergebruik van materialen en het werken met biobased materialen. Daarnaast kijken de organisatoren naar de manieren waarop innovaties, cultuur en natuur invloed hebben op onszelf als mens en onze omgeving. Het belooft een interessante avond te worden vol met nieuwe inzichten en inspiratie.

Details en inschrijven

Tijdens het diner van 18.00 tot 21.00 uur krijg je (vegetarische) gerechten voorgeschoteld van een lokale chef. Het dinner is bedoeld voor iedereen met interesse in de gebouwde omgeving, architectuur, beleid, vastgoed, regelgeving en natuur. De prijs voor het diner is 35 euro, af te rekenen bij het aanmelden.

Inschrijven doe je hier. Je kunt naast het diner ook overdag aansluiten bij de Gideon materialendag. Bekijk daarnaast de mogelijkheid voor jouw deelname aan een Pop-up Borrel in Zwolle op 12 mei.