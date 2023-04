Gratis whitepaper: ‘Circulair bouwen met maximale CO2-impact’

In samenwerking met DWA lanceert Duurzaam Gebouwd de gratis whitepaper ‘Circulair bouwen met maximale CO 2 -impact’. Deze kersverse publicatie laat zien welke bijdrage aan circulair bouwen je nú al kunt leveren, met inzichten rondom quick wins op het gebied van circulaire installaties. Vanzelfsprekend geven we ook inzicht in nationale en Europese wetgeving en weet je na het lezen hoe je een integrale verduurzamingsafweging maakt.

De whitepaper is onder andere van belang vanwege de verwachte aanscherping van de mileuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen en de aanstaande normering. Verder krijgt het bouwen met biobased grondstoffen een impuls en zorgt de EU Taxonomie ervoor dat grotere bedrijven en financiële instellingen moeten rapporteren over duurzaamheid.

Kortom: meer dan genoeg redenen om deze gratis whitepaper te downloaden. Dat doe je in onze kennisbank, waar je al onze whitepapers vindt. Heb je vragen over de inhoud van de whitepaper? We verbinden je aan het einde van de whitepaper met twee experts. Gebruik de QR-codes op pagina 10 van de whitepaper.