CO2-uitstoot reduceren met duurzame kozijnen

Duurzame kozijnen van fossielvrij PVC kunnen CO 2 reduceren, volgens EU-normen vastgelegd en bewezen. In dit artikel lees je meer over het succesvol behalen van het ISCC Plus-certificaat.

Transcarbo laat weten dat het vanaf nu mogelijk is om kozijnen te leveren, waarbij de traditionele aardolie-component is vervangen door een alternatieve oliebron uit de non-foodindustrie. “Sinds deze maand beschikken wij namelijk, net als onze profielleverancier Gealan en als eerste kozijnproducent over het ISCC PLUS-certificaat.”

Vastleggen volgens EU-normen

Met deze certificering kan Transcarbo op gecontroleerde wijze alle soorten grondstoffen verwerken, zoals gerecycled afval, organisch materiaal en andere reststoffen, om ze als bouwstenen voor onze kozijnen te gebruiken. Met deze innovatie en certificering kunnen wij per kozijn veel CO 2 reduceren en dit ook volgens de EU-normen vastleggen en bewijzen.

Hier lees je meer over het certificaat.