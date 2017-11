Nieuw hoofdgebouw voor Nijmeegs ziekenhuis

Het ziekenhuis Radboudumc start met de aanbesteding van haar nieuwe hoofdgebouw met entree. Hierbij heeft ze de ambitie om de classificatie BREEAM-NL Excellent te behalen. Daarnaast dient het een slim gebouw te worden.

Om dit duurzaamheidsniveau te behalen bewaakt ingenieurs- en adviesbureau DGMR de duurzaamheid de begeleiding en het advies voor de implementatie van BREEAM-NL te verzorgen. Hierbij besteedt ze aandacht aan energiezuinigheid, duurzaam materiaalgebruik en een gezond en prettig binnenklimaat voor medisch professionals, patiënten en bezoekers.

BREEAM en Smart Building System

Deerns is verantwoordelijk voor het leveren van de bewijslast van de installaties voor de BREEAM-certificering. Hierbij houdt dit ingenieursbureau rekening met de verschillende gebruikers van het toekomstige gebouw. Daarnaast zorgt ze voor de toepassing van een Smart Building System. Hiermee kunnen onder andere de zorgprocessen ondersteund worden en dat verbetert de kwaliteit van de zorg. Ook biedt dit systeem mogelijkheden voor onder andere sturing van licht en klimaat op basis van een smart device.

Nieuw gebouw past in stijl eerste gebouwen

Voor het ontwerp van dit nieuwe Gebouw S heeft Radboudumc gekozen voor een moderne vertaling van de Bossche School-stijl. Dit is kenmerkend voor de architectuur van de eerste gebouwen op deze campus, zoals het monumentale Gebouw A.

EGM architecten tekent voor het ontwerp van het gebouw, dat 11 verdiepingen en een totaal vloeroppervlak van 45.000 m2 krijgt. Het bestaat uit 3 atria waaromheen de (poli-)klinieken zijn georganiseerd. Dit biedt overzicht, daglicht en uitzicht en zorgt dat het gebouw nooit te groot aanvoelt. Het ontwerp van de ruimtes laat toe dat deze flexibel te gebruiken zijn, mocht de behoefte aan aantal en aard van de ruimtes in de toekomst veranderen.

Vermindering vierkante meters, meer moderne technologie

“De keuzes die we gemaakt hebben bij het ontwerp van gebouw S, volgen volledig onze visie ‘less bricks, more bytes, different behaviour’”, zegt directeur projectbureau Bouwzaken René Bleeker. “Hiermee komen we tegemoet aan de trends en ontwikkelingen die we zien in de maatschappij. Concreet betekent dit voor ons nu dat we toewerken naar onder meer een forse vermindering van vierkante meters aan gebouwoppervlakte en gebruikmaken van meer geïntegreerde moderne technologie."

Dit nieuwe Gebouw S vervangt een groot aantal nieuwe gebouwen, waaronder de afdelingen Oogheelkunde, KNO en de verpleegafdeling van Neurologie. Ook afdelingen als Interne Geneeskunde, Medische Oncologie, Hematologie, Geriatrie en Neurologie krijgen in dit nieuwe gebouw een plek, net als de facilitaire voorzieningen en de kantoren voor de staf. Naar verwachting is dit gebouw in 2021 klaar.

Westgevel gebouw S van Radboudumc (bron: EGM architecten)