Building Holland 2023 op 8 en 9 november in Koninklijke Jaarbeurs Utrecht

Building Holland 2023 vindt plaats op 8 en 9 november in Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Het tweedaagse event richt zich met missies, kennissessies en innovatieshowcases op de versnelde verduurzaming van de gebouwde omgeving. Drie belangrijke maatschappelijke opgaves staan centraal: Energietransitie, Circulariteit en Gezondheid.

Het stimuleren van integrale samenwerkingen en het versnellen van innovatie staan centraal tijdens de twee beursdagen. “Samen met onze kennispartners en ambassadeurs brengen we een diversiteit aan ketenpartners bij elkaar”, vertelt Esmeralda van Milgen van Acquire. Dit media- en eventbedrijf heeft Building Holland volledig overgenomen in november 2022. Van Milgen vervolgt: “We zorgen voor onderlinge kennisdeling op actuele verduurzamingsthema’s, zoals bouwen binnen het CO 2 -budget, gezond maken van vastgoed en versnelling aanbrengen in de warmtetransitie.”

Actie- en resultaatgericht

"Veel interessante organisaties en bedrijven zullen op de beurs een plek als exposant hebben. Ook vinden op diverse podia actie- en resultaatgerichte activiteiten plaats, zoals rondetafelgesprekken en werksessies. Hier kunnen bezoekers de handschoen oppakken om impact te maken rondom opgaves als circulair bouwen, klimaatadaptatie en renovatie”, gaat Van Milgen verder. "Op de innovatieboulevard tonen onder meer startups en scale-ups een brede showcase aan innovaties."

Verduurzaming aanjagen

De locatie voor het event vormt een belangrijke voorwaarde om het concept te laten slagen. “Koninklijke Jaarbeurs biedt in het centrum van het land een inspirerende ruimte om deze versnelling in integrale samenwerking en verduurzaming aan te jagen”, aldus Van Milgen. “Niet voor niets wonnen zij afgelopen jaar twee internationale awards: de Sustainability Award 2022 en de Digital Innovation Award 2022.” Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs, vult aan: “We zetten continu stappen om in 2030 de meest duurzame en vernieuwende eventlocatie en -organisator van Europa te zijn. Die doelstellingen sluiten naadloos aan op het gedachtegoed van Building Holland om te innoveren en te excelleren op het gebied van verduurzaming en samenwerking. Binnen Jaarbeurs bouwen we aan duurzame merken, onder andere op het gebied van bouw en installatie. Wij willen de ‘destination’ zijn voor de bouw- en installatieprofessionals, zowel live als online.”

Over Acquire

Acquire is een media- en eventbedrijf en gelooft dat ze door het verbinden van mensen bijdraagt aan het realiseren van een mooie, veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Het bedrijf maakt, deelt, verzamelt en bewerkt kennis, zodat deze kan worden gebruikt door en uitgewisseld tussen professionals. Met meer dan tien merken, zoals Verkeerskunde, OV- magazine, Straatbeeld en ZorgSaamWonen, en hoogwaardige congressen, zoals het Nationaal Verkeerskundecongres, Het Duurzaam Gebouwd Congres, Congres Gamechangers in de Bouw & Infra en het Nationaal Fietscongres, draagt Acquire bij aan kennisontwikkeling rond actuele maatschappelijke vraagstukken.

Over Koninklijke Jaarbeurs

Koninklijke Jaarbeurs organiseert en faciliteert beurzen, congressen, evenementen en andere meetings. Live en online. In een aantal markten biedt Koninklijke Jaarbeurs een grote expertise, zoals gezondheidszorg, bouw & installatie, industrie, logistiek, IT media, onderwijs, travel en leisure. Voor elkaar live ontmoeten beschikt Koninklijke Jaarbeurs over een groot en divers aanbod van ruimtes, inclusief het Beatrix Theater. Online ontmoetingen zoals webinars en livestreams kunnen worden georganiseerd in de Jaarbeurs Studio.