Building Holland overgenomen door Acquire en Duurzaam Gebouwd

Media- en eventbedrijf Acquire, onder meer eigenaar van de merken Duurzaam Gebouwd en Stedebouw & Architectuur, heeft met onmiddellijke ingang Building Holland overgenomen van Easyfairs Nederland BV.

Building Holland is het innovatie-event dat zich richt op een versnelde verduurzaming van de gebouwde omgeving en stond sinds 2018 onder leiding van Easyfairs Nederland. Erik Boersma laat namens de driekoppige directie van Acquire weten blij te zijn met de overname. “Building Holland vormt een belangrijke versterking van onze portfolio voor de gebouwde omgeving. Onze ambitie is om de verduurzaming een impuls te geven door het delen en toepassen van actuele kennis aan te moedigen, door integrale netwerken te ontwikkelen en door te activeren op kernfactoren voor verduurzaming. Denk hierbij aan innovatie, het stimuleren van verduurzaming en integrale samenwerking. Daarin hebben we met deze overname een belangrijke stap gezet.”

Extra slagkracht

“Building Holland heeft alles in zich om als katalysator te dienen en maatschappelijke opgaves aan elkaar te knopen”, gaat Boersma verder. “Onze redactie was, in nauwe samenwerking met partners en experts uit de sector, al verantwoordelijk voor het inhoudelijke concept van Building Holland. Dit innovatieve concept gebaseerd op actiegerichte missies, het koppelen van ambassadeurs aan belangrijke opgaves en het bouwen van een 365-dagen community kan nu met extra slagkracht doorontwikkeld worden. De verbinding met onze andere marktleidende titels in de fysieke leefomgeving biedt tal van kansen om de vereiste integrale benadering in te vullen.”

Irma de Hoon, Business Unit Director Building bij Easyfairs Nederland BV: “Gezien de verduurzamingsopdracht is Building Holland een event met een enorme potentie. Wij zijn blij dat Acquire Building Holland aan haar portfolio toevoegt. Het evenement is hiermee in goede handen. De combinatie met het platform Duurzaam Gebouwd staat garant voor een mooie toekomst. Het event heeft alles in zich om uit te groeien tot een belangrijke stimulator binnen de wereld van het verduurzamen van de gebouwde omgeving. We wensen Acquire hiermee veel succes.”

Acquire

Acquire is een media- en eventbedrijf en gelooft dat ze door het verbinden van mensen bijdraagt aan het realiseren van een mooie, veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Het bedrijf maakt, deelt, verzamelt en bewerkt kennis, zodat deze kan worden gebruikt door en uitgewisseld tussen professionals. Met meer dan tien merken, zoals Verkeerskunde, OV- magazine, Straatbeeld en ZorgSaamWonen, en hoogwaardige congressen, zoals het Nationaal Verkeerskundecongres, Het Duurzaam Gebouwd Congres, Congres Gamechangers in de Bouw & Infra en het Nationaal Fietscongres, draagt Acquire bij aan kennisontwikkeling rond actuele maatschappelijke vraagstukken. Het grote bereik en de autoriteit in de sector garandeert maximale impact. Acquire is gevestigd in Zwolle. Het bedrijf is opgericht in 2005 en telt momenteel ruim 50 medewerkers.