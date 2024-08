Digitale transformatie belangrijk bij duurzaamheid in de bouw

Nu in de bouwsector duurzaamheid in het algemeen en circulariteit in het bijzonder steeds belangrijker worden, ziet de sector steeds meer in, dat een digitale transformatie daarbij essentieel is. AI kan hierbij een belangrijke rol spelen, zo legt Ben De Swaef van Autodesk Construction Cloud uit.

Ben heeft zowel een persoonlijke als een maatschappelijke motivatie om zich in te zetten voor duurzaamheid. “Graag maak ik deel uit van iets groters, met een positieve impact op de digitalisering van industrie en de verduurzaming van de wereld. Ik ben onlangs vader geworden van een dochtertje. In de steden van het geboorteland van mijn vrouw, Mexico, word ik wanneer ik daar verblijf, geconfronteerd met luchtvervuiling door onder meer uitlaatgassen. In zo’n omgeving wil ik mijn dochter niet laten opgroeien. Ik realiseer me dat er nog veel werk aan de winkel is om de wereld duurzamer te maken. Daarbij moeten landen die vooroplopen, laten zien dat duurzaamheid niet alleen een kostenpost is, maar op lange termijn ook opbrengsten biedt. Daarnaast vind ik dat iedereen zijn steentje moet bijdragen aan een betere wereld voor huidige én toekomstige generaties. Ook vind ik het als enorme natuurliefhebber vaak schrijnend wat de gevolgen van onze manier van leven zijn, voor de natuur.”

Missie

Ben wijst erop dat het de missie van Autodesk is om organisaties van technologie te voorzien waarmee ze een betere wereld kunnen ontwerpen, maken en beheren. Hij merkt dat de bouw steeds meer de meerwaarde inziet van digitalisering en digitale transformatie. “Je ziet het eveneens aan het groeiend aantal construction technology scale ups. Dat betekent dat ook grote investeerders zien dat de bouw er klaar voor is.”

Ben legt uit waarom digitale transformatie op het gebied van duurzaamheid voor de bouw van belang is. “De bouw is misschien niet zelf de meest vervuilende industrie, maar het zit wel in de top 10. Het maakt als sector gebruik van de meest vervuilende materialen, zoals staal en cement. Bovendien is de bouw een van de sectoren die het meest niet-herbruikbaar afval produceert.”

Circulair bouwen

Aan dat laatste moet voortvarend iets worden gedaan, omdat Nederland inzet op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Bij circulair bouwen staat de bouwindustrie voor verschillende uitdagingen, zegt Ben: “De bouw moet allereerst kijken naar duurzamere materialen vanuit minder vervuilende industrieën. Daarnaast gaat het erom dat je kritisch kijkt naar hoe je een gebouw gaat ontwerpen. Flexibel en demontabel is het uitgangspunt, als je bepaalde onderdelen later wilt hergebruiken.”

Autodesk-technologieën zoals BIM op gebouwniveau en GIS op omgevingsniveau kunnen helpen om in het bouwproces op een andere manier te engineeren, voor te bereiden en te modelleren. Ben: “Een voorbeeld daarvan is hoe onze klanten OS Factory en Modular Power Solutions, gebouwen off-site industrialiseren en modulair bouwen. Een ander voorbeeld is digital twin technologie. Zulke technologie kan al tijdens de engineeringfase helpen bij energieanalyses van het gebouw, om zo te komen tot een nog energiezuiniger gebouw. Een as built digital twin kun je bovendien verbinden met de sensordata van een Internet of Things. Om tot het beste model te komen dat als digital twin kan dienen, kunnen bedrijven andere slimme technologie toepassen zoals generatief ontwerpen: je vult verschillende parameters in voor het gebouw en voor de impact op de omgeving. AI doet op basis daarvan verschillende voorstellen voor een optimale configuratie van het gebouw. Daarbij kan AI gedurende het ontwerpproces analyseren, welke materialen de meest duurzame impact hebben op de omgeving en analyseren hoe het gebouw ‘leeft’ in de beheerfase. Zo krijg je inzage in de meest duurzame keuzes en in de vervolgfase in predictive maintainance. Bovendien kan AI helpen, om fouten uit het ontwerp te halen. Dat is bij circulair bouwen extra belangrijk, omdat onderdelen demontabel moeten zijn en het belangrijk is, dat alles goed in elkaar past.”

Ben de Saef van Autodesk Construction Cloud: "AI helpt om fouten uit het ontwerp te halen, extra belangrijk bij circulair bouwen."

State of Design & Make Report 2024

Ben haalt vervolgens het State of Design & Make Report 2024 aan van Autodesk, waarin mondiale bedrijven zijn bevraagd op duurzaamheid en AI. “Daaruit blijkt dat in Nederland bijna 100% van de ondervraagden zegt dat hun bedrijf al stappen heeft genomen om duurzaamheid te verbeteren, en dat 33% van mening is dat AI hierbij een belangrijk middel is. Ze zien in dat duurzaamheid niet alleen een vereiste is voor moderne bedrijfsvoering, maar dat het ook voordelen biedt. Tegelijkertijd is er een uitdaging, omdat bedrijven die kiezen voor een digitale transformatie daarvoor niet altijd de juiste vaardigheden in huis hebben. Daarom zetten ze trainingsprogramma’s in om dit probleem te verhelpen. Als Autodesk ondersteunen we onze klanten daarbij op verschillende manieren. We helpen bij het inspireren om te veranderen en kijken naar de mogelijkheden, vervolgens begeleiden we bij het change management en uiteindelijk werken we samen met lokale partners die specifieke opleidingsprogramma’s leveren, toegesneden op de behoeftes van de klant. Daarnaast geven we regelmatig verschillende inspiratiesessies over onderwerpen als duurzaamheid en digital twins. Reports zoals State of Design & Make helpen bedrijven vervolgens om te benchmarken en te kijken waar ze staan.”

Voor AI in de bouw is volgens Ben een belangrijke rol weggelegd: “We zien dat de medewerkers van onze klanten vaak overrompeld worden door repetitieve en administratieve taken. AI kan deze taken overnemen, waardoor de medewerkers tijd overhouden voor ander werk, bijvoorbeeld om te analyseren hoe er duurzamer kan worden ontworpen en gebouwd. Daarnaast helpt AI hen om efficiëntere keuzes te maken op het gebied van materiaalkeuze en energiebeheer. Op al deze manieren helpt AI om meer te doen met minder mensen en dat is belangrijk vanwege de personeelsschaarste in de bouwsector.”

Bovenstaande toont volgens Ben aan dat technologie en duurzaamheid prima samen kunnen gaan. Om dat nog verder te illustreren, haalt hij het voorbeeld aan van een universiteit die IoT-data koppelt met data van het gebouw, om bepaalde facetten in realtime te monitoren. Op basis van wifi-gegevens van smartphones en laptops, wordt geanalyseerd waar de meeste personen zijn, zodat duidelijk is in welke ruimtes de verwarming of airco lager kan worden gezet. Een ander voorbeeld is een brug of tunnel, waar wordt gemeten hoeveel verkeer erover heen rijdt, zodat kan worden ingeschat wanneer bepaalde onderdelen moeten worden vervangen en onderhouden.

Tekst: Peter Bekkering