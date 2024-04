Meerderheid Europese bouw- en maakindustrie bereikt AI-doelen

Autodesk maakte resultaten bekend van een onderzoek waarin bijna 5.400 wereldwijde bedrijven en experts uit onder andere bouw- en maakindustrie werden geïnterviewd. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe digitale transformatie veerkracht van bedrijven vergroot, duurzaamheid stimuleert en toekomst van werk vormgeeft.

Een belangrijke uitkomst van dit Design and Make Report, te vinden op Autodesk.com, is dat 60% van de bedrijven in bouw- en maakindustrie, engineering en designindustrie in EMEA bevestigt dat ze hun doelen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) geheel of bijna bereikt hebben. In Nederland ligt dit percentage op 63% en wereldwijd op 56%. Driekwart van alle respondenten is ervan overtuigd dat hun organisatie de juiste beslissingen neemt met betrekking tot AI. Hetzelfde percentage zegt dat AI hun branche zal verbeteren. 66% is het ermee eens dat AI de komende drie jaar over de hele linie in hun sector, onmisbaar zal zijn.

Vertrouwen in AI neemt toe

Er is veel werk aan de winkel en daarvoor zijn talentvolle mensen nodig. 41% van alle ondervraagden zegt dat het vermogen om AI te implementeren of ermee te werken, de belangrijkste technische vaardigheid is die de komende drie jaar centraal staat in hun wervingsprocessen. Hetzelfde percentage classificeert AI als het belangrijkste middel dat hen in staat stelt duurzamer te worden.

AI voor cruciale ontwerpbeslissingen

Uit het rapport blijkt dat AI richting geeft aan bedrijfstransformaties in verschillende sectoren naarmate het vertrouwen in AI groeit. Bedrijven gebruiken AI nu vooral om de productiviteit te verhogen en werk te automatiseren. De respondenten verwachten dat generatieve AI de komende jaren zal helpen bij het nemen van cruciale ontwerpbeslissingen over fysieke producten, gebouwen en digitale assets.

76% van alle ondervraagden versus 82% van de Nederlandse professionals zegt vertrouwen te hebben in AI voor hun sector

72% bevestigt dat hun organisatie de afgelopen drie jaar de uitgaven aan AI en nieuwe technologieën heeft verhoogd. 77% zegt dat ze de komende drie jaar verder investeren in AI en innovatieve technologie

Voor 33% is AI middel voor vergroten duurzaamheid

75% van de Europese respondenten zegt dat initiatieven op het gebied van duurzaamheid helpen talent aan te trekken en te behouden (71% in Nederland). Daarnaast bevestigt 99% van de ondervraagde Nederlandse professionals dat hun organisatie stappen zet om de duurzaamheid te verbeteren. 33% bevestigt dat AI voor hun organisatie een belangrijk middel is om duurzaamheid te vergroten.

Leander Grasman, Construction Cloud Account Executive Benelux, Autodesk Construction, illustreert het onderzoek: “AI en digitale transformatie stimuleren de menselijke creativiteit en verbeeldingskracht. Het resultaat is een wereld waarin mensen hun beste werk kunnen leveren en bijdragen aan een veerkrachtige toekomst. Als 's werelds grootste softwareleverancier voor de bouw-, design- en maakindustrie, zet Autodesk zich in voor bedrijven die nieuwe standaarden willen creëren op het gebied van innovatie, duurzaamheid en groei. De data uit ons onderzoek laten zien dat we een keerpunt bereiken die om opleiding en upskilling vraagt. De bouw- en maakindustrie kan samen grenzen verleggen en vorm geven aan een toekomst die is ontworpen en gemaakt voor iedereen."