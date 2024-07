Biobased thermometer: hoe ver zijn we al?

De Biobased thermometer in de bouw, utiliteit en GWW-sector vraagt bedrijven om hun activiteiten langs de biobased meetlat te leggen. Om inzichten zo waardevol mogelijk te maken, is het belangrijk dat de thermometer breed wordt ingevuld.

In de thermometer komen verschillende onderwerpen voorbij, die te maken hebben met onder andere het adoptieniveau van biobased bouwen, de kansen en de belemmeringen om hiermee aan de slag te gaan. Ook worden vragen gesteld over concrete hulpbehoeften en wat de Rijksoverheid kan doen om biobased bouwen te stimuleren. Welke materialen zijn in trek en welke verdienen meer aandacht?

De biobased thermometer van Building Balance invullen kost 10 minuten. De inzichten hieruit worden gedeeld met de markt en helpen de werkzaamheden van het programma zo goed mogelijk af te stemmen op behoeften.

Hier vul je de enquête in.