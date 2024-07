Certificeringen biobased materialen: waar staan we?

Wat is de stand van zaken van de certificering van biobased materialen, bijvoorbeeld als het gaat om brandveiligheid, vocht en ongedierte? Om zekerheid te geven over wat je oplevert zijn certificering en onderzoek van belang.

Om die reden gaf Building Balance inzicht in de stand van zaken rondom biobased materialen. Vorig jaar startte een programma om inblaasstro en inblaasmiscanthus te certificeren. Nu is de stand van zaken als volgt:

De Lambda-waarde van het stro is sinds april beschikbaar via het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG). Bekijk hem hier.

De KOMO beoordelingsrichtlijn (BRL) heeft de certificeringsinstelling SKH nagenoeg gereed.

De andere testen, zoals de check op het zettingsgedrag, die volgens de beoordelingsrichtlijn zijn vereist, worden deze zomer uitgevoerd.

Ook wordt de laatste hand gelegd aan het kwaliteitshandboek voor de stroverwerkende fouragebedrijven. Daarmee hebben we alle bouwstenen gereed om hen eind deze zomer KOMO-gecertificeerd stro te kunnen laten produceren en daarmee ook te leveren.

Kans: bestaande daken

Een belangrijke toepassing van inblaasstro is het na-isoleren van bestaande daken. Daarom heeft Building Balance bouwdetails ontwikkeld voor renovatie van ongeïsoleerde gordingenkappen met inblaasstro. Ook algemene achtergronden en uitgangspunten voor renovatie met biobased materialen zijn beschreven. De details zijn te downloaden, incl. bijbehorende prestaties (thermisch, akoestisch, brandwerend) en incl. prestatielayers waarin de bouwfysische principes zijn aangeduid. Deze details vind je hier.

Brandveiligheid

Naast vragen over certificering van het stro, de lambda-waarde en bouwdetails is de brandveiligheid van biobased isolatiematerialen een belangrijk onderwerp. De details zoals hierboven genoemd zijn beoordeeld door de branddeskundigen van DGMR. Maar om ook andere biobased bouwmaterialen in verschillende toepassingen te kunnen beoordelen is meer kennis nodig. Daarvoor hebben Bureau Nieman met de testlabs Peutz en Efectis een slimme teststrategie ontwikkeld. Hiermee worden brandkarakteristieken van diverse biobased isolatiematerialen onderzocht en kennis vertaald over de toepassing van reguliere isolatiematerialen. De resultaten hiervan worden dit najaar verwacht.

In de praktijk

Stro inblazen in de praktijk, hoe doe je dat? In samenwerking met de Vakgroep Strobouw ontwikkelde Building Balance twee trainingen. Hier lees je meer informatie.