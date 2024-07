Voordelen van het stellen van science-based duurzaamheidsdoelen

Science-based targets geven bedrijven een stappenplan om broeikasgasemissies te verminderen en te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De voordelen van science-based targets en hun bijdrage aan verduurzaming belichten we in dit artikel.

De kennisdeling over science-based targets komt van CFP Green Buildings, die de voordelen hiervan illustreert. Volgens Dexter Galvin, Global Director of Corporates and Supply Chains bij CFP, dat organisaties helpt om hun impact op het milieu openbaar te maken, toont een enquête de kansen:

Kostenbesparing: In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, besparen bijna 30% van de bedrijven met SBT’s al geld.

Goed voorbereid op regelgeving: Naarmate overheden het Akkoord van Parijs uitvoeren, komen er meer regels om emissies te verminderen. Meer dan 35% van de leidinggevenden zegt dat SBT’s zorgen voor een goede voorbereiding op toekomstige regelgeving.

Innovatie: De overgang naar een CO 2 -arme economie biedt nieuwe kansen. Bijna 63% van de respondenten zegt dat SBT’s innovatie stimuleren en meer dan 50% verwacht dat de helft van hun producten en diensten tegen 2030 CO 2 -arm is.

Science-based targets voor de vastgoedsector

Alle sectoren en organisaties zijn belangrijk om de wereldwijde CO 2 -uitstoot te verminderen. Maar gebouwen en de bouwsector veroorzaken een derde van de wereldwijde CO 2 -uitstoot, wat een dringende en gedurfde aanpak vereist om hun impact te verminderen.

De World Green Building Council schat dat de vastgoedsector verantwoordelijk is voor 35 procent van het wereldwijde energieverbruik, 38 procent van de energie-gerelateerde CO 2 -uitstoot en 50 procent van het grondstofverbruik. Deze cijfers zullen naar verwachting verdubbelen tegen 2060. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt een aanzienlijke stijging van het wereldwijde vloeroppervlak, mogelijk met 15 procent tegen 2030, met een groei van 80 procent in ontwikkelings- en opkomende economieën.

Richtlijnen, duidelijke doelen en gedeelde kennis zullen de benaderingen en strategieën van organisaties om CO 2 -uitstoot te verminderen drastisch verbeteren. In 2023 werden drie belangrijke punten bijgewerkt om vastgoedorganisaties te helpen hun eigen doelen te stellen, vereist voor afstemming vanaf de tweede helft van 2024:

1. Locatiegebaseerde boekhouding is niet langer verplicht: Bedrijven kunnen nu locatie- of marktgebaseerde boekhouding gebruiken voor scope 2-emissies bij het stellen van doelen. Locatiegebaseerde boekhouding wordt nog steeds aanbevolen en bedrijven moeten rapporteren met beide methoden.

2. Uitgebreide toezeggingen om geen fossiele brandstoffen te gebruiken voor verwarming en koken: Bedrijven zouden oorspronkelijk vanaf 2025 geen verwarmings- en kooksystemen meer mogen installeren op basis van fossiele brandstoffen. De update stelt nu ‘binnen vijf jaar na het indienen van het doel’ of uiterlijk 2030, wat het eerst komt.

3. Flexibele doelen voor ingebedde CO 2 (embodied carbon): Alle vastgoedbedrijven moesten aanvankelijk specifieke doelen voor ingebedde CO 2 stellen. Nu hoeven alleen bedrijven met ingebedde CO 2 die meer dan 20 procent van hun totale uitstoot (scopes 1, 2 en 3) overschrijden, een doel stellen.

Hoe kunnen organisaties doelen stellen?

Om je aan te sluiten bij de meer dan 5.000 bedrijven wereldwijd die al werken met science-based targets, volg je deze vijf stappen:

Toewijding: Sluit je aan bij SBTi en beloof emissiereductiedoelen te stellen en te verifiëren

Ontwikkel: Stel science-based targets op met behulp van SBTi’s criteria en bronnen.

Dien in: Valideer je doel volgens de specifieke richtlijnen van SBTi voor bedrijven of doelen.

Communiceer: Maak je goedgekeurde doel bekend aan stakeholders.

Monitor: Houd jaarlijks de voortgang bij en maak deze openbaar om je doel te bereiken.

Kleine of middelgrote ondernemingen, bedrijven en financiële instellingen kunnen doelen stellen in sectoren zoals gebouwen, chemie, ICT, landtransport en maritiem transport.

Bijdrage van science-based targets

Duidelijke en transparante doelen stellen in het komende decennium is cruciaal voor effectieve klimaatactie. Het stellen van science-based targets is dringend nodig om kennis te delen en CO 2 -uitstoot van gebouwen en andere sectoren drastisch te verminderen.