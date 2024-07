Studenten transformeren binnentuin woonzorgcomplex

Studenten werden uitgedaagd om een buitenobject voor de binnentuin van Vitalis Brunswijck te ontwikkelen, mét en voor de bewoners. Dertien SintLucas-studenten werkten van april tot en met juni 2024 aan hun object en maakten kennis met toekomstbestendig ontwerpen en het toepassen van hout in duurzame projecten.

De realisatie werd mogelijk gemaakt door MEDITE SMARTPLY, dat voor de tweede keer een samenwerking startte met de creatieve vakschool SintLucas in Boxtel. De studenten kregen de uitdaging om iets te maken van MEDITE TRICOYA EXTREME, dat de bewoners entertaint, verwondert of verblijdt. Deze houten panelen werden gekozen door de duurzame eigenschappen en de weerstand tegen vocht. Bovengronds gaat het materiaal 50 jaar mee, ondergronds 25.

De studenten maken op deze manier kennis met toekomstbestendige vormen van bouwen, met biobased materialen zoals hout. Anco Salari, de docent die het project begeleidt bij SintLucas, illustreert: “Studenten maken op deze manier kennis met houten plaatmateriaal en werken tegelijkertijd aan een creatieve opdracht met lokale impact.” De tuin van Vitalis Brunswijck in Eindhoven, waar mensen terecht kunnen voor revalidatie en langdurig verpleegd wonen, krijgt hierdoor een andere uitstraling. Wendy van Zon, Cultuuraanjager bij Vitalis, zegt: “Dat dit project zowel voor als mét onze bewoners wordt georganiseerd, is voor ons heel belangrijk. Met kunst bezig zijn biedt zingeving, zorgt voor geluksmomenten en zet op een positieve manier aan tot nadenken.” De creativiteit van de studenten valt op bij Holly Waters-Marsh, Head of Marketing bij MEDITE SMARTPLY. “De samenwerking met SintLucas onderstreept onze ambitie om innovatieve producten te promoten en tegelijkertijd de volgende generatie creatieve professionals te inspireren. Zo laten we zien hoe ontwikkeld plaatmaterialen op houtbasis zijn op het gebied van innovatie en duurzaamheid en hoe veelzijdig het materiaal is."

De ontwerpen en objecten moesten aan een aantal criteria voldoen. Een greep uit die criteria: het object moest letterlijk en figuurlijk passen in de binnentuin, moest het object op ware grootte ontwikkeld worden en mag het object geen gevaar vormen voor bewoners. De buitenobjecten ontwikkeld door de studenten zijn als volgt:

Odette, door Luuk Powels

Odette is gebaseerd op het ballet van Het Zwanenmeer. Het object stelt de witte zwaan (Odette) voor.

De Dansende Cirkel door Ryan van Wijk

De dansende cirkel is een object met een diameter van 120 cm. De functie is het creëren van een kleurrijke illusie, die ontstaat doordat het aanzicht van de vormen verandert, door de dans van de cirkel.

Vogelvlucht door Flip Fleuren

Het ontwerp Vogelvlucht is een sculptuur, met het doel om bewoners te verwonderen, net zoals de echte vogels in de volière naast het object.

Cycloon door Femke Bruurs

Het ontwerp is gebaseerd op elementen uit de natuur, zoals vliegende zaden, reflectie van zonlicht en rotatie door windkracht.

Kunst be-licht door Pauline Starreveld

Een interactief kunstwerk dat revaliderende ouderen een unieke ervaring geeft. Kunst, persoon en natuur komen samen.

Vitalis Tulp door Nena Segers

De Vitalis Tulp is gebaseerd op een iconisch, Nederlands symbool, dat direct herkenning oproept bij bewoners. Tulpenblaadjes zijn gemaakt van geometrische vormen, voor een opvallend ontwerp.

Pixelated Owl Sculpture door Jero Hardjosoedarmo

De uil symboliseert wijsheid, verwijzend naar de ervaring en kennis van ouderen. Niet alleen het visuele maar ook het tastzintuig wordt aangesproken.

Sjuulbak door Sjuul Baur

Dit is een buitenobject met spelelement. Doel van het ontwerp is dat ouderen gezamenlijk het spel spelen, wat de interactie en het contact onderling bevordert.

Twist door Sterre de Klein

Een creatie met speelse, draaiende vormen die mensen samenbrengt. De tafel, die zes zitplaatsen biedt, bestaat uit geometrische vormen, geïnspireerd door de honingraat van een bij. Het draaiende tafelblad kan alleen worden verschoven wanneer elke zitplaats bezet is, wat samenwerking vereist.

De vergeet-mij-nietjes door Stan Geraedts

In dit ontwerp staan de bekende vergeet-me-nietjes centraal, waarbij de blauwe bloem een link legt naar Alzheimer Nederland.

Bloembak door Gijs Driessen

De ontwerper van de Bloembak liet zich inspireren door zijn opa en oma, die graag tuinieren als de zon schijnt. Een veelzijdige bloembak met een verwonderend effect door geometrische vormen.

Kijkdoos door Vadiem Koopmans

Deze kijkdoos dient als gespreksstarter, die bewoners uitnodigt om met elkaar in contact te komen.