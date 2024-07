Zomerschool tilt kennis over circulair bouwen naar hoger niveau

De Circularity Summer School speelt in op de behoeften van Young Professionals die hun kennis over circulair bouwen naar een hoger niveau willen tillen. Van 20 tot en met 22 augustus 2024 organiseren Alba Concepts en BCI Gebouw voor dat doeleinde deze zomerschool in ’s-Hertogenbosch.

Young Professionals ontdekken tijdens de Circularity Summer School de impact van de bouw op onze wereld én hoe een circulaire aanpak bijdraagt aan een duurzamer en milieuvriendelijker perspectief. Ook ontdekken ze wat de (financiële) waarde hiervan is. Na het plenaire programma maken deelnemers de keuze uit twee deelprogramma’s:

BCI Expert worden

De eerste keuze is voor ‘Building Circularity Index (BCI) Expert’, waarin je je richt op het berekenen en optimaliseren van MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), CO2- en circulariteitsprestaties. Je duikt in praktische casussen en gaat diepgaande sessies in met experts. Hier eindig je als BCI Gebouw Expert, mits de bijbehorende eindtoets succesvol wordt afgerond.

Circulair aanbesteden en winnend tenderen

Een tweede optie is ‘Circulair Advies en Projectmanagement’, waarin je je leert specialiseren in circulair procesmanagement, circulair aanbesteden en winnend tenderen. Je krijgt hands-on workshops en neemt deel aan netwerkactiviteiten, zodat je een specialist wordt in circulair advies en projectmanagement.

Kennis toepassen

Alle deelnemers leren van toonaangevende experts tijdens informatieve sessies en verstevigen hun praktische vaardigheden om direct kennis toe te passen in interactieve casussen. Ook breid je je netwerk uit met de circulaire koplopers van morgen. Je kunt je aanmelden via deze link voor de inschrijving. Hier lees je alle details over het initiatief.