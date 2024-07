Vergoeding Biobased milieuverklaringen NMD

Om het aantal biobased milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase (NMD) te vergroten, is een regeling geopend. Hiermee kunnen producenten van bouwmaterialen een vergoeding van € 2.500 aanvragen om een Levenscyclusanalyse (LCA) te laten maken voor een biobased categorie 1 milieuverklaring.

Drie soorten milieuverklaringen

In de NMD staat de milieudata van bouwstoffen op drie soorten milieuverklaringen, of productkaarten zoals ze eerder werden genoemd. Categorie 1 zijn merkgebonden verklaringen, op basis van getoetste data van producenten. Categorie 2-verklaringen bevatten getoetste sectordata: branchegemiddelde data die door de sector is aangeleverd. Categorie 3-milieuverklaringen maakt de NMD zelf, om berekeningen te maken voor productroepen met te weinig data.

Meer categorie 1 en 2 milieudata

In 2022 startte de NMD het Witte Vlekken project, om meer categorie 1 en 2 milieuverklaringen te krijgen in groepen met weinig data. Er ontbreekt namelijk nog veel goede data in de NMD, ook over biobased producten. Zonder deze data kunnen geen nauwkeurige berekeningen worden gemaakt. In dat geval wordt er gerekend met generieke categorie 3-data. Die wordt vermenigvuldigd met een factor 1,3 om risico’s te ondervangen. Dat is één van de reden dat biobased materialen in de NMD soms slechter lijken te presteren dan traditionele materialen. Bij categorie 1 of 2 data vervalt die ‘strafpenalty’.

Subsidie krijgen

Ondernemers kunnen via de Witte Vlekken regeling een subsidie krijgen voor het maken van LCA’s, op voorwaarde dat zij met die LCA een categorie 1 milieuverklaring laten maken. De subsidie bedraagt € 2.500 per LCA. De nu lopende Witte Vlekken vergoedingsregeling eindigt binnenkort. De deadline voor publicatie van de LCA/EPD’s van deze producten in de NMD is 31 oktober 2024. Door gebruik te maken van de aanvullende regeling dragen leveranciers bij aan het verbeteren van de beschikbaarheid én kwaliteit van milieudata voor biobased bouwmaterialen.

Het aanvullende Witte Vlekken plan maakt deel uit van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Het doel van de regeling is om ten minste 70 ontbrekende of strategisch belangrijke LCA’s van biobased bouwproducten te realiseren. Verder wordt de NMD aangevuld met ten minste 20 categorie 3-milieuverklaringen en ongeveer 30 basisprofielen van biobased bouwmaterialen en -grondstoffen. Op basis van deze data zullen ook nieuwe categorie 1-milieuverklaringen worden ontwikkeld.

Voor een aantal materialen die meerdere fabrikanten onder dezelfde specificatie kunnen produceren, laat Building Balance Categorie 2 kaarten maken. Om te weten of je product daaronder valt, zodat je gebruik kunt maken van deze milieudata, neem je contact op met Sander Rutten.

Koolstofcertificaten

Een Categorie 1 milieuverklaring verkleint ook de stap naar het maken van een projectplan voor het uitgeven van koolstofcertificaten voor de vrijwillige koolstofmarkt. De methode die hiervoor in opdracht van het ministerie van LNV is ontwikkeld, is namelijk gekoppeld aan de NMD. Daarmee wordt het maken van een projectplan waarmee koolstofcertificaten kunnen worden uitgegeven en verkocht een stuk makkelijker, geeft Building Balance aan. Koolstofcertificaten kunnen een aanvullende financiële opbrengst genereren voor uw product of voor uw toeleveranciers. Building Balance ontwikkelt een generiek projectplan (blauwdruk) voor het uitgeven van koolstofcertificaten. Weten of je bouwmateriaal in aanmerking komt voor koolstofcertificaten? Hiervoor neem je contact op met Sander Rutten.

Meer informatie over de vergoedingsregeling vind je hier.