WeGrow Congres op 9 september 2024

'De kracht van een transformatie'. Dat is het thema van het WeGrow Congres 2024. Op 9 september komen bestuurders en boeren en bouwers uit de bouw- en landbouwsector bijeen om over de vele kansen in de biobased sector te praten.

Het creëren van een gezonde markt voor biobased bouwen is prioriteit nummer 1 voor het realiseren van een professionele biobased sector. Gaat het simpelweg om het creëren van een afzetmarkt? Of moet wet- en regelgeving op maat worden gemaakt? Zijn er barricades die opschalen in de weg staan en wordt er genoeg gefocust op de hele keten? Deze vraagstukken komen op 9 september aan de orde.

Sprekers

Op 9 september spreekt onder andere Ger Koopmans (voorzitter LTO Nederland) over deze uitdagingen. Andere sprekers zijn ondermeer Patrick de Baat (Sustainability Manager bij a.s.r. real estate), Nina van der Giessen (Biobased Manager bij de Rabobank) en Jan-Willem van de Groep (Programmaregisseur bij Building Balance).

Boeren en bouwers

Vertegenwoordigers uit de agrarische sector en de bouw samen laten komen, elkaar stimuleren en informeren vanuit een gezamenlijk belang. Dat is de missie van WeGrow. En om deze reden wordt voor de tweede maal het WeGrow Congres georganiseerd. Voor een impressie van het Wegrow Congres in 2023 kijk hier.

WeGrow Award

Op 9 september wordt de eerste WeGrow Award uitgereikt aan de sterkste innovatie die helpt bij de professionalisering van de sector. Over de mogelijkheid om nominaties in te sturen en de jurering volgt hier binnenkort meer informatie.

Deelnemen

Met inspirerende sprekers, sessies en netwerkmogelijkheden mag je dit evenement niet missen. Het WeGrow Congres 2024 is op maandag 9 september. Het programma, inclusief een Biobased Markt, start om 13.00 uur. De locatie is het Openluchtmuseum in Arnhem.

Wil jij er bij zijn op 9 september? Wacht niet te lang en meld je hier aan!