Primeur: Rapport 'Op weg naar CO2-neutraal'

Tijdens de Klimaattop GO 2024, de tweedaagse conferentie waarin publieke en private partijen bij elkaar komen, geeft een jaarlijks rapport duidelijkheid over de stand van zaken rondom verduurzaming. Dit rapport van Duurzaam Gebouwd wordt samengesteld met datapartners en experts.

Het rapport ‘Op weg naar CO2-neutraal’ laat zien hoever we al zijn met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met behulp van actuele data laten we zien hoe de sector invulling geeft aan klimaatdoelstellingen en welke seinen op groen, oranje en rood staan. Vervolgens geeft de Klimaattop GO 2024 handelingsperspectief om de onderwerpen die aandacht behoeven in versneld tempo naar een hoger niveau te tillen.

Vijf thema’s

De rapportage bestaat uit vijf verschillende thema’s. Dat zijn:

Energietransitie

Circulair bouwen

Sociale impact

Arbeidsmarkt

Klimaatbestendig bouwen

Deelnemers ontvangen een week voorafgaand aan de Klimaattop GO 2024 het rapport ter voorbereiding en hebben dan ook een primeur.