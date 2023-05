3 manieren om je gebouw te verduurzamen

Het is geen geheim dat facility management steeds uitdagender wordt. Het managementteam stelt steeds meer eisen met betrekking tot zaken als uptime, efficiëntie en duurzaamheid. In dit blog bespreekt Hans Smid (vicepresident Digital Energy, Schneider Electric) hoe elektrificatie, artificial intelligence (AI) en digitale diensten organisaties kunnen helpen om deze uitdagingen aan te gaan en hoe zij tegelijkertijd een goed rendement op de investeringen kunnen realiseren.

1. Volledig elektrisch en digitaal: voorzieningen duurzamer en veerkrachtiger maken

Om organisaties te helpen met groeien, focussen de meeste facilitaire en operationele teams op het minimaliseren van de kosten, het onderhouden van de infrastructuur en het waarborgen van de veiligheid. Nu voegen steeds meer bedrijven daar duurzame doelstellingen aan toe, zoals het bereiken van netto-nul-uitstoot. Gelukkig kunnen al deze doelstellingen snel worden gehaald door middel van een volledig elektrische en digitale versie van Electricity 4.0.

Dit houdt in:

Vervanging van fossiele brandstoffen door elektrische varianten.

Profiteren van hernieuwbare energieopwekking.

Digitalisering van het gebouw en de energie-infrastructuur om betere datagedreven beslissingen te nemen en daarnaast risico’s en kansen bloot te leggen.

Deze stappen zijn belangrijk, maar niet voor elke organisatie gemakkelijk. Zo hebben veel bedrijven te maken met een complexe infrastructuur en assets met een verschillende levensduur of onderhoudsvereisten. Daarnaast moeten bedrijven voldoen aan steeds strengere milieueisen.

Het beheren en moderniseren van dergelijke systemen vereist ervaring, juist nu bedrijven te maken hebben met vergrijzing en een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor riskeren organisaties meer downtime, hogere kosten en is het een stuk lastiger om een duurzaam gebouw te realiseren. Het goede nieuws is dat je jouw specifieke doelstellingen wel degelijk kunt behalen door het gebruik van moderne Internet of Things-platforms (IoT-platforms) en specifieke kennis over duurzame gebouwen.

2. Connectiviteit is noodzakelijk voor apps en diensten

IoT-gebaseerde digitale transformatie leidt tot slimmere faciliteiten. De connectiviteit die de nieuwste elektrische distributie- en gebouwbeheersystemen bieden, levert verschillende voordelen op. Zo krijgen je teams de data en controle die ze nodig hebben om de infrastructuur effectiever te beheren.

Je kunt ook facilitaire data verbinden met de cloud, waardoor je profiteert van de nieuwste analyses op basis van AI, machine learning en augmented reality, terwijl je blijft voldoen aan je security-eisen. Deze tools kunnen helpen om te anticiperen op de behoeften van je organisatie. Daarnaast kun je je onderhoudsaanpak zo wijzigen dat ze perfect aansluiten bij de vereisten van je activa.

Om deze oplossingen te implementeren, is het belangrijk om voldoende slimme, verbonden apparaten te hebben. Als de data dan eenmaal in de cloud staan, kun je hier maximale waarde uithalen. Door samen te werken met experts kun je het meeste halen uit cloud-platforms die inzichten bieden om de besluitvorming te verbeteren en te versnellen. Ook zorgt verbinding met de cloud voor meer schaalbare oplossingen.

3. De kracht en terugverdientijd van digitale diensten

Verbinding maken met alle belangrijke assets in jouw onderneming is essentieel, maar het is niet genoeg. Je moet al die big data van onder meer meters, sensoren, verwarming, verlichting, koeling, motoren en andere apparatuur ook omzetten in bruikbare inzichten.

Wij hebben experts die op afstand zowel veilig als continu ondersteuning bieden vanuit een wereldwijd servicecentrum. Zij hebben uitgebreide kennis van diverse organisaties, apparatuur en het oplossen van problemen. Onze teams hebben kennis op meerdere gebieden: van energie- en gebouwbeheer tot industriële automatisering en datacenters.

Digitale diensten kunnen ook de experts ter plekke ondersteunen. Zo krijgt een technicus bijvoorbeeld ter voorbereiding allerlei geavanceerde diagnostische informatie en de hulpmiddelen die hij of zij nodig heeft om het onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit is een interessante optie voor bedrijven die geen ruimte of geld hebben om vast personeel aan te nemen. Een expert inhuren kost namelijk maar een fractie van een voltijd medewerker.

Tekst: Hans Smid (vicepresident Digital Energy, Schneider Electric)

Beeld (boven): Shutterstock