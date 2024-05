Kans voor bouwbedrijven in analyseren projectinformatie-data

Eén derde van bouwbedrijven analyseert de verzamelde projectinformatie-data (nog) niet. En 27 procent analyseert op dit moment ook geen data over de voortgang van projecten. Die conclusies blijken uit onderzoek van Autodesk in samenwerking met Deloitte, uitgevoerd in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van data in de bouwsector, evenals in de voordelen van besluitvorming gebaseerd op data. In Europa werd onderzoek uitgevoerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Data kan een belangrijke rol spelen om uitdagingen als stijgende bouw- en loonkosten en economische onzekerheid het hoofd te bieden, maar ook om bedrijfsstrategie mede te bepalen nieuwe projecten te identificeren.

Het gemiddelde bouwbedrijf verzamelt 11 van de 13 mogelijke soorten data die in het onderzoek werden gepresenteerd. Dit aantal daalt tot slechts 8 wanneer gekeken wordt naar bedrijven die gegevens zowel verzamelen als analyseren; en neemt verder af tot 3 wanneer gekeken wordt naar de soorten data die bedrijven verzamelen, analyseren én gebruiken om beslissingen te nemen.

Data beter gebruiken

Wanneer we inzoomen op Nederland, blijkt uit het onderzoek dat een derde van de respondenten in deze regio project informatie verzamelt, maar deze data niet analyseert. Dit resultaat bewijst dat nog veel bedrijven onvoldoende gebruik maken van de beschikbare data. Op de vraag of bedrijven data tijdens de voortgang van projecten analyseren, antwoordt 27 procent van de Nederlandse respondenten dat ze deze data wel verzamelen, maar niet analyseren. En 17 procent analyseert de verzamelde data over bouwmaterialen ook niet.

Deze analyse suggereert dat de grootste ROI gehaald wordt door gebruik te maken van de data die al beschikbaar is en daarmee de besluitvorming ondersteunt. Real-time data wordt steeds belangrijker om onvolkomenheden en onverwachte problemen in bouwprojecten op te sporen. 50 procent van de respondenten ontvangt wekelijks projectrapportages en 13 procent krijgt dagelijks inzichten in hun projecten. 43 procent van de bedrijven genereert wekelijks inzichten uit administratieve gegevens of gegevens van leveranciers.

Concurrerender en flexibeler

Ben de Swaef, Construction Cloud Account Executive Benelux bij Autodesk Construction, illustreert het onderzoek: "Hoewel de Nederlandse bouwbedrijven in Europa koploper zijn op het gebied van datarapportage en het gebruik ervan in zowel administratieve als projectscenario's, waarbij de meerderheid wekelijks of dagelijks toegang heeft tot updates, is er nog werk aan de winkel en zijn er verbeteringen mogelijk. Volgens de Nederlandse respondenten zijn er 3 belangrijke voordelen van het gebruik van data, namelijk het identificeren van nieuwe projecten, het verbeteren van de veiligheid van werknemers en meer informatie voor het bepalen van de bedrijfsstrategie. Door meer gebruik te maken van data zullen bouwbedrijven concurrerender, flexibeler en winstgevender worden."

Barrières doorbreken

Om meer voordeel te halen uit data, moeten bedrijven volgens het onderzoek een aantal drempels wegnemen. De belangrijkste barrières die door alle respondenten worden genoemd, zijn de toegang tot gekwalificeerd personeel (24 procent), data-kwaliteit (21 procent), data-beveiliging (18 procent) en korte financieringscycli (16 procent). De top 3 belemmeringen die door Nederlandse respondenten worden genoemd, zijn gekwalificeerd personeel, regelgeving & wetgeving en korte financieringscycli.

David Rumbens, senior partner van het Macroeconomic Policy and Forecasting-team bij Deloitte Access Economics, zegt hierover het volgende: "De Nederlandse bouwsector heeft in Europa een leidende rol gespeeld op het gebied van groei en herstel na de pandemie, met sterke datacapaciteiten en een hoog niveau van optimisme, hoewel financieringscycli een belangrijk obstakel blijven vormen voor kleinere bedrijven." Volgens Ben zijn er een paar manieren om deze barrières te overwinnen. "Om in de huidige arbeidsmarkt meer toegang te krijgen tot bekwaam personeel, is het onze aanbeveling om intern datavaardigheden te ontwikkelen bij bestaand personeel. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven die training aanbieden aan hun medewerkers 3 keer meer kans hebben om dataleider te worden, dan bedrijven die dat niet doen. Het is ook aan te raden om gecentraliseerde datateams en standaarden op te zetten om de datakwaliteit en databeveiliging te verbeteren."

Ondersteuning van workflows

Jeroen Tishauer, informatiemanager bij VolkerWessels, gaat in op het belang van de dataomgeving voor zijn organisatie: “Het gebruik van een krachtig digitaal bouwplatform zoals Autodesk Construction Cloud ondersteunt onze workflows van ontwerp tot uitvoering. Al onze teams delen vanaf de start van projecten data en ontwerpen, waardoor ze veel gemakkelijker kunnen samenwerken. Op locatie kun je de ontwerper via een iPhone op de hoogte houden van eventuele issues, zodat hij of zij vragen kan stellen. Traceerbaarheid is ook een belangrijk voordeel; in elke versie van het ontwerp kun je zien wie elke wijziging heeft aangebracht en wat de algehele impact is. Ontwerpen en bouwen is uiteindelijk één proces en het koppelen van al deze data in één platform is ongelooflijk waardevol voor ons. De manier waarop we data gebruiken, helpt ons om ons te onderscheiden", aldus Jeroen Tishauser, informatiemanager bij VolkerWessels.

