Artificial Intelligence voor nieuwe producten en diensten

Kunstmatige intelligentie kan ook in de bouw bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen. Zo wil Antea Group samen met Councyl op basis van Artificial Intelligence adviezen gaan digitaliseren. Die samenwerking moet uitmonden in een nieuwe generatie producten en diensten in het ruimtelijk domein. Zoals de keuze voor de meest geschikte aanbestedingsvorm om een project in de markt te zetten.



Om zich verder te ontwikkelen op dit terrein gaat ingenieurs- en adviesbureau Antea Group exclusief samenwerken met Councyl, ontwikkelaar van innovatieve Artificial Intelligence (AI)-toepassingen. Tanja Lendzion (CEO Antea Group Nederland) en Nicolaas Heyning (CEO Councyl) ondertekenden hiervoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking tussen beide partijen richt zich op de Decision Support Software die Councyl - een spin-off van de TU Delft - ontwikkelde. Deze zelflerende technologie maakt het mogelijk om expertise van Antea Group te digitaliseren. Daarmee kunnen complexe keuzeprocessen snel, accuraat en gecontroleerd worden ondersteund en eventueel worden geautomatiseerd. Bijzonder is dat de software volledig uitlegbaar is en in staat om rekening te houden met menselijke afwegingen. Hierdoor kunnen beslissingen worden verbeterd en versneld zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Innovatiestrategie

De AI-oplossing van Councyl past bij de innovatiestrategie van Antea Group. Lendzion: “Van vervangingsopgave tot energietransitie: er is ontzettend veel ingenieurskennis nodig. Tegelijkertijd zien we een groeiende schaarste aan technisch specialisten en technische kennis. Kunstmatige intelligentie helpt ons bij het ondersteunen van beslissingen en om repetitieve processen te automatiseren. Dit stelt ons in staat om klanten beter en sneller van dienst te zijn én om onze specialisten vrij te spelen voor die vraagstukken waar hun kennis van meerwaarde is.”

Nieuwe modellen

De Decision Support Software maakt het mogelijk om zonder historische data een volledig transparant keuze-ondersteuningsmodel te ontwikkelen. “Door onze software te bundelen met de ingenieurskennis van Antea Group, kunnen we grote stappen zetten in de digitalisering van diensten en producten voor klanten die actief zijn in het ruimtelijk domein”, ziet Heyning. Zo moet de samenwerking leiden tot vijf nieuwe modellen.

Lendzion: “We willen hiermee een deel van onze dienstverlening rondom vergunningverlening, bodemadvisering, contracten en grondverwerving digitaliseren en automatiseren. Daarnaast zullen we een aantal thema’s verder verkennen en workshops organiseren om samen met klanten modellen te bouwen.”

Dat deze bundeling van krachten en kennis tot mooie resultaten leidt, ondervonden beide partijen vorig jaar. Toen werd de Decision Support Software succesvol ingezet voor de Contractenkiezer: een tool die inzichtelijk maakt welke aanbestedingsvorm het meest geschikt is om een project in de markt te zetten. Deze tool wordt later dit jaar beschikbaar gemaakt via de website van Antea Group.