Video: het verhaal achter de koplopers in conceptuele en industriële bouw

We willen allemaal versnellen in duurzaamheid. Meters maken en maatschappelijke opgaves vliegensvlug invullen. Maar soms moet je juist de tijd nemen en om je heen kijken wat er allemaal gebeurt. Daarom neemt Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten je in deze video mee en laat ze je het verhaal zien achter de koplopers in conceptuele en industriële bouw.

Welkom in de Woonfabriek! Je ziet en hoort directeur Robert van der Doelen van Barli aan het woord, over hoe je impact maakt met industrieel bouwen en prefab modulaire houtbouw. “Deze manier van woningen bouwen brengt flexibiliteit met zich mee. Dat heb je nodig om lokale maatschappelijke problematiek op te lossen, zoals woningnood. ” Marlies Zuidam van FAAM Architects vult aan: “Om sneller te kunnen transformeren en op te schalen in aantallen, moeten we dit soort manieren van bouwen inzetten.”

In de video nemen we je mee naar de fabriek en krijg je van heel dichtbij te zien hoe het industriële en conceptuele bouwen er nu precies aan toe gaat. Je ontdekt hoe medewerkers in een geconditioneerde omgeving aan het werk zijn en hoe de elementen worden vervaardigd, om vervolgens in modulaire ontwikkelingen te worden ondergebracht.

Je vindt de video op het YouTube-kanaal van Duurzaam Gebouwd en bovenaan dit bericht.