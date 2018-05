Grootste duurzame nieuwbouwlocatie van Nederland officieel geopend

De grootste, duurzame nieuwbouwlocatie van Nederland - Leidsche Rijn Centrum in Utrecht - is officieel geopend. Deze locatie heeft een integrale duurzame energievoorziening, die door ENGIE in de afgelopen twee jaar is aangelegd. De collectieve energieopwekkings- en distributie installatie, ook wel EODI genoemd, bestaat uit onder andere twee energiecentrales met zes bronparen in combinatie met warmtepompen, afleverstations voor de kantoren en afleversets voor de winkels en woningen.

In totaal worden hiermee 38.000 m² aan winkelruimte, 10.000 m² kantoorruimte en 750 woningen door ENGIE verwarmd en gekoeld. De systemen zijn ontworpen op reductie van CO 2 -uitstoot en maximale leveringszekerheid.

Niet alleen heeft ENGIE het ontwerp en de bouw van de energievoorziening op zich genomen; ze is bovendien mede-investeerder in Leidsche Rijn. Daarnaast is ENGIE gedurende de komende 30 jaar verantwoordelijk voor de exploitatie van de energievoorziening.

Combinatie van wko en stadswarmte

ENGIE levert duurzame warmte voor verwarming, warmte voor het bereiden van warmtapwater en koude voor comfortkoeling. De warmtepomp wordt gebruikt voor lage temperaturen en koude levering in combinatie met opslag van koude voor later verbruik. Aanvullend wordt stadswarmte ingezet voor de hogere temperaturen in de koude periodes.

Geen voorzieningen op daken

In het ontwerp van het systeem heeft ENGIE vanaf de start rekening gehouden met alle stakeholders in de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld in samenwerking met Eneco gezocht naar de optimale combinatie van WKO en stadswarmte. Mede als gevolg hiervan zijn er geen regeneratie voorzieningen nodig op de daken van de gebouwen, die visueel onaantrekkelijk zijn en geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

Weinig ruimte nodig

Harold Maasen, Manager Business Unit Project Development bij ENGIE: “Deze energievoorziening is heel betrouwbaar, omdat er twee manieren van warmteopwekking gebruikt zijn. Omdat de afleversets van de woningen in de meterkast zijn ingebouwd, nemen ze weinig ruimte in beslag en geven ze geen geluidsoverlast.”

Duurzame ambities

In 2018 bestaat Leidsche Rijn precies twintig jaar. Leidsche Rijn Centrum ligt in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Tot 2025 worden er in de hele wijk 33.000 woningen gebouwd. Daarnaast werken er uiteindelijk 40.000 mensen in de wijk. Naast alle technische en bouwkundige installaties is de ligging van het nieuwe centrum, dicht bij het openbaar vervoer, zoals trein en bus, ook een belangrijke duurzaamheidsfactor.