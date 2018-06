Energiezuinige chiller voor gebouwkoeling met lage CO2-uitstoot

Om het mogelijk te maken gebouwen met een lage CO2-uitstoot gecontroleerd te koelen heeft Alklima de e-serie modulaire chiller van Mitsubishi Electric Living Environment Systems in haar programma opgenomen

De nieuwe e-serie chiller maakt gebruik van de zeer efficiënte compressor-technologie die Mitsubishi Electric ook toepast in de bekende City Multi VRF-systemen. Door deze invertertechniek te combineren met een geoptimaliseerde regeling wordt een zeer hoge efficiëntie bereikt.

Modulaire serie

De e-serie chillers zijn modulair van opzet en hebben een capaciteit van 90 kW per module. Elke module is uitgevoerd met twee inverter Scroll-compressoren. Door de toepassing van de invertertechniek kan het systeem regelen tussen de 8 en 100% van de capaciteit, waardoor een exacte vermogensafstemming op basis van de vraag mogelijk is. Door dit brede bereik leveren de units ook in deellastbedrijf een zeer hoge efficiëntie.

Twee koelcircuits

De chillers hebben twee koelcircuits die dankzij de onafhankelijk van elkaar invertergestuurde gelijkstroomventilatoren zeer nauwkeurig zijn te besturen. Dat bespaart energie en zorgt eveneens voor een optimale systeemefficiëntie. De nieuw ontworpen achterzijde van het chiller-systeem onderdrukt bovendien de windturbulentie wat niet alleen zorgt voor een hoge efficiëntie maar ook voor lage geluidsniveau