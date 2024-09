Akoestische technieken om stil van te worden

Op maandag 7 oktober leer je bij Easy Noise Control in De Meern alles over Akoestiek. Een vaak onderbelichte kant van een comfortabele werkplek.

We staan er niet vaak bij stil, maar akoestiek is overal om ons heen aanwezig. Pas als de akoestiek in een ruimte niet goed is, hoor je vaker (áls je het kunt horen): 'Wat een slechte akoestiek hier'. Je hoeft dus niet altijd een expert te zijn om te ontdekken dat de akoestiek van een gebouw niet in orde is. Voor experts is dat echter wel een mooie gelegenheid om aan de slag te gaan. De problemen rond akoestiek zijn best wel lastig: aan de ene kant moeten 'binnen' de geluiden van installaties beperkt worden en anderzijds moet geluid van buiten ook gedempt worden.

Akoestische technieken

Voor alle sectoren uit de bouw zullen er oplossingen aan bod komen over het voldoende dempen van geluiden. Voor de residentiële woningbouw is geluiddempende ventilatie essentieel, maar intensieve ventilatie met demping voor hoogbouw mag ook niet over het hoofd gezien worden.

Installatiegeluid vormt de andere kant van de medaille. Daarbij is er aandacht nodig voor de innovaties van de toestellen zelf, om daarmee overmatige geluidsproductie te beperken. Daarnaast is afscherming van de technische installaties ook een belangrijk vraagstuk.

Workshop

Heb je zin om mee te denken en te praten en je bij andere experts aan te sluiten? Meld je dan hier aan voor de workshop.

Datum: Maandag 7 oktober 2024

Tijd: 13:00 - 17:30

Locatie: Easy Noise Control, De Meern