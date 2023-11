Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw op campus Woudestein: Langeveld Building. De ontwikkeling werd bekroond met een 91,5% BREEAM-NL score: Outstanding.

Beeld: Vlnr: Ellen van Schoten (EUR), Eric Moleman (BAM) en Annemarie van Doorn (DGBC). Foto: Eric Fecken.

De focus lag op integraliteit bij de ontwikkeling van het gebouw. Door niet alleen in te zetten op energie maar ook te richten op klimaatadaptatie en circulariteit richt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)zich op een holistische verduurzamingsaanpak. BAM Bouw en Techniek, B-corp architectenbureau Paul de Ruiter Architects, Halmos Adviseurs, LBP|Sight en landschapsarchitect Buro Harro werden voor de bouw uitgedaagd door EUR.

Top 5

Eric Moleman van BAM vertelt: “Vanaf de aanbestedingsfase zetten we maximaal in op een integrale benadering en constructieve samenwerking, om aan de eisen te voldoen.” Die werden met succes ingevuld, want Langeveld Building behoort nu tot de top 5 meest duurzame onderwijsgebouwen in Europa. Ellen van Schoten van EUR: “Wij wilden een omgeving creëren waar studenten en medewerkers zich thuis voelen en het beste uit zichzelf halen. We hopen anderen te inspireren duurzame gebouwen te realiseren, die bijdragen aan een betere wereld.”

Innovatie-credit

Voor Langeveld Building In Langeveld Building werd onder andere ingezet op het ventilatieconcept ‘Powered by Nature’. Een concept dat geen standaard onderdeel uitmaakt van de BREEAM-NL eisen maar wel een extra innovatie-credit liet bemachtigen. Er werd een maximale score behaald op 4 van de 9 categorieën. Die variëren van energie tot materialen en water.