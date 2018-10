Huis van de toekomst staat in Waregem

In bijna alle gebouwen in Nederland is de binnenlucht slechter dan de buitenlucht. Laat dat maar even bezinken. Dan de volgende bom: we bevinden ons het grootste deel van ons leven binnen en dat betekent dat we de meeste tijd doorbrengen in een ongezonde omgeving. Dat slechte binnenklimaat zien we in 1 op de 7 Nederlandse huizen terug. Reden te meer om tijdens een bedrijfsbezoek aan Renson te onderzoeken hoe we gezondheid terug kunnen brengen in onze omgevingen.

“Zet het raam eens open, het is hier muf”, is het commentaar dat we allemaal wel eens gehoord hebben. Deze kreet komt dagelijks voorbij op scholen, waar bedompte klaslokalen eerder regel zijn dan uitzondering. Ook op kantoor horen we opmerkingen over de temperatuur en de kwaliteit van binnenlucht. Die vooral tijdens meetings die veel te lang duren, in overvolle vergaderkamers. Grote boosdoeners zijn in dat geval vooral de hoge CO 2 -concentraties.

Om de situatie te verbeteren kan er aan verschillende knoppen worden gedraaid. Allereerst de temperatuur, die idealiter tussen de 18 en 22 graden ligt. Ook de luchtvochtigheid speelt een rol om een goed klimaat te realiseren en deze ligt liefst tussen de 40 en 60 procent. Misschien nog wel het belangrijkste onderdeel is ventilatie, iets waar familiebedrijf Renson zich sinds de oprichting in 1909 steeds nadrukkelijker op toelegt.

Al gauw werd het nastreven van een gezond en comfortabel binnenklimaat leidend. “Met onder meer ventilatie”, vertelt Roel Berlaen van Renson, “maar ons portfolio aan oplossingen wordt steeds uitgebreider. We voorzien niet alleen in systemen om frisse lucht naar binnen te brengen en vervuilde binnenlucht af te voeren, maar ook in zonwering,binnendeurbeslag en gevelbekleding. Als we het specifiek hebben over een gezond binnenklimaat, dan is ventilatie het belangrijkste element voor een goed binnenklimaat.”

Op dit streven sluit de recente oplevering van het Concept Home lijnrecht aan. Deze woning laat de toekomst van gezond wonen zien, met experimenten, testen en monitoring. Op termijn is het zelfs de bedoeling dat er testen worden uitgevoerd met bewoners, waarbij de data wordt ingezet om nieuwe technieken te ontwikkelen. Het gebouw is neergezet in een wijk, in plaats van op een industrieterrein, waardoor de omgeving vergelijkbaar is met normale woonomstandigheden. Dit speerpunt ontbreekt nog wel eens bij testomgevingen, die normaal gesproken in of dichtbij een productiecentrum plaatsvinden.

Het energiezuinige en gezonde huis slaat een brug tussen een gezond klimaat binnen in de woning en een comfortabele outdoor-ervaring. “Dit jaar hebben we een uitzonderlijk lange nazomer en daar wil je natuurlijk van genieten”, geeft Berlaen aan. “In de Concept Home hebben we daarom verschillende van onze buiteninnovaties geïntegreerd. Bijvoorbeeld met de terrasoverkapping Camargue, die buiten en binnen dichterbij elkaar brengt.”

Open source duurzaamheid

Als de zon onder gaat en de avond valt is het tijd om terug de woning in te gaan. Daar zijn een veelvoud aan maatregelen getroffen om het comfort en de duurzaamheid naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Pv-panelen op het dak verzorgen de opwekking van duurzame energie en er zijn in vrijwel iedere ruimte raamroosters en nachtkoeling ingebouwd voor natuurlijke ventilatie. Hoewel er een grote hoeveelheid daglicht in de woning straalt, houdt buitenzonwering opwarming binnenshuis tot te hoge temperaturen tegen.

Drie verschillende (vraaggestuurde) ventilatiesystemen, C+, D+ en E+, zorgen voor het gezonde binnenklimaat in de woning. De monitoring hiervan is constant, met een overvloed aan sensoren in iedere kamer. In de installatieruimte zien we een gebouwbeheersysteem dat via open source communiceert met alle verschillende elementen die het binnenklimaat bepalen. Data wordt opgeslagen en gebruikt om techniek nog verder op bewoners af te stemmen.

Meer weten over dit huis van de toekomst? Lees dan het volledige artikel in Duurzaam Gebouwd #42, met het thema Gezonde Gebouwen.