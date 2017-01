Stadswarmtenet in Rotterdam bespaart 70% CO2-uitstoot

Via het stadswarmtenet levert Eneco aan honderden bedrijven en 45.000 huishoudens in de regio Rotterdam warmte uit afval- en energiecentrale AVR. Dit betekent een CO 2 -besparing van 70%, ten opzichte van het verwarmen met een cv-ketel.

Dit laat AVR weten. Inmiddels heeft Eneco 10 miljoen gigajoule industriële warmte geleverd aan de Maasstad. Dit komt neer op het verwarmen van 330.000 woningen in 1 jaar. “Zo geven we de grijze vuilniszakken een goede bestemming”, laat AVR-topman Yves Luca weten. “Iedere vuilniszak staat voor 7 warme douchebeurten.”

Restwarmte industrie optimaal gebruiken

Ook de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg is blij met dit resultaat. “Het sluit goed aan bij de klimaatdoelstellingen van Rotterdam, waarbij de verduurzaming van de haven (zie foto) willen stimuleren en de restwarmte van de industrie optimaal willen gebruiken.” Volgens Eneco-directeur Warmte & Koude Michiel van den Berg is de 10 miljoen gigajoule industriële warmte een mooie mijlpaal. “Het is een opmaat naar verdere verduurzaming en uitbreiding van onze warmtelevering.”