Gezamenlijk een gebied ontwikkelen

“Het is te risicovol om alle verantwoordelijkheid voor een gebied in handen te leggen van één partij.” Met Transformcity wil Saskia Beer iedereen bij de ontwikkeling van een gebied betrekken. Na de zomer gelden Amsterdamse wijken Amstel III en Sloterdijk II als proefprojecten.

Het idee klinkt eenvoudig: iedereen heeft een stem en mag informatie en project delen en ideeën opperen wat te doen met een bepaald gebied. Daarnaast mag iedereen aangeven welk idee hij het best vindt. Als het past binnen de gebiedsontwikkeling van de gemeente, kan de initiatiefnemer voor het idee een crowdfundingactie starten.

“Zo wil ik de gebiedsontwikkeling opentrekken”, vertelt initiatiefnemer Saskia Beer. “Ik vind het te risicovol om alle verantwoordelijkheid voor een gebied in handen te leggen van één partij, zoals een investeerder of de gemeente. Zodra zijn interesse verdwijnt en hij vertrekt, of zodra er een crisis komt, zijn de bewoners en andere gebruikers van dit gebied de dupe.”

Iedereen denkt mee

De participatieplicht in de nieuwe aanstaande Omgevingswet sterkte haar idee om bewoners en geïnteresseerden mee te laten denken over en samen te laten werken aan de invulling van een gebied. “Hierbij moeten we wel zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen. Een landschapsarchitect begrijpt een plattegrond bijvoorbeeld sneller dan een gemiddelde burger die in hetzelfde gebied woont. Daarnaast weten we dat stemmen erg tricky kan zijn. Een directeur van een bedrijf kan bijvoorbeeld al zijn werknemers op zijn idee laten stemmen. Dit soort zaken proberen we te ondervangen, daarmee zijn we nu druk bezig.”

Daarnaast geeft ze aan de verduurzaming als belangrijk aspect te zien. “Dit zorgt niet alleen voor meer draagvlak bij onder meer de bewoners, maar raakt ook hun dagelijkse gang van zaken. Denk maar eens aan de invloed op onder meer mobiliteit, leefbaarheid, energie en technologie.”

Twee proefwijken

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam aangegeven om als proef in twee wijken Transformcity toe te passen: in Amstel III en Sloterdijk II. De websites voor beide transformaties zijn deze zomer online, geïnteresseerden kunnen dan hun ideeën inbrengen. Beer is erg blij hiermee. “Het belang van Amsterdam als launching customer is groot. Zij beschikt over veel data en kan een link maken met alle wettelijke vereisten. Als iemand bijvoorbeeld een idee oppert, dan krijgt hij direct een checklist te zien waaraan hij moet voldoen om dit idee ook door te laten gaan. Daarna dienen ook de gebouweigenaren hun openbare data te delen.”

Hierbij kan de gemeente een leidende rol spelen, maar dat kan ook een externe communitymanager doen. “Het gaat erom dat alle partijen die bij de ontwikkeling betrokken zijn, hierbij goed betrokken worden.”

Complexe transformatieopgaven

In haar ogen is Transformcity met name bedoeld voor complexe transformatieopgaven, waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. “Denk hierbij aan bedrijven, bewoners en een gemeente. Samen dienen ze tot een gezamenlijk belang te komen, waarbij iedereen even belangrijk is.”

Waar de transformatieopgave in Sloterdijk met name gaat om het combineren van vele vormen van werk, staat Amstel voor een grote transformatieopgave, geeft ze aan. “Beide wijken zijn op hun eigen manier ideaal om Transformcity uit te proberen. De gemeente wil het gebied Amstel III, tussen de Johan Cruijff ArenA en het Amsterdam Medisch Centrum, omvormen tot een ruimte om te wonen, werken en te recreëren. Over tien jaar moeten hier 15.000 woningen zijn gerealiseerd. Dat is een enorme uitdaging. Het is mooi om met Transformcity hieraan bij te dragen.”

Tekst: Tim van Dorsten