Vernieuwd inzicht in klimaatrisico’s gebouwen

Overheidsinstellingen en bedrijven willen inzicht in hoe het veranderende klimaat hun gebouwen bedreigt. Om op postcode en huisnummer-niveau een gedetailleerd beeld te krijgen van potentiële omgevingsrisico’s, introduceert BlueLabel een vernieuwd inzicht. Dit doet ze aan de hand van het Framework for Climate Adaptive Buildings van de Dutch Green Building Council (DGBC).

Anticiperen en maatregelen nemen

Door de nieuwe inzichten die BlueLabel biedt, kunnen gemeenten, bedrijven en vastgoedeigenaren beter anticiperen op klimaatveranderingen en passende maatregelen nemen om schade te voorkomen. “Het begrijpen van klimaatrisico's is essentieel om handelingsperspectief te bieden. Met onze nieuwe benadering bieden we nauwkeurigere informatie die helpt om weloverwogen beslissingen te nemen voor risico’s die lokale overheden, bedrijven, vastgoedbeheerders en woningbezitters bedreigen,” zegt Katheleen Poels van BlueLabel.

Framework for Climate Adaptive Buildings

De inzichten worden mede mogelijk gemaakt door de DGBC, dankzij het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’, de meest recente DGBC-methodologie om gedetailleerde risicobeoordelingen voor gebouwen te bieden. De organisatie heeft het framework ontwikkeld omdat een standaard methodiek voor het constateren van fysieke klimaatrisico’s in bebouwd gebied ontbrak.

Het framework bestaat uit drie delen, die pleiten voor een open en eenduidige aanpak voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s voor bestaande gebouwen. Het gaat dan om gebouwen met verschillende functies zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek. De methodiek is eerst op gebiedsniveau ontwikkeld en daarna op gebouwniveau. De omgevingsscore samen met de gebouwscore kunnen de klimaatrisicoscore vaststellen. Deze vormen de drie eerder genoemde delen. Daarna worden de gebieds- en gebouwmaatregelen gedefinieerd, die kunnen helpen om geconstateerde risico’s tegen te gaan of weg te nemen.

BlueLabel

BlueLabel is een in 2017 door Achmea, Nelen&Schuurmans en Royal HaskoningDHV opgericht label dat aanvankelijk bedoeld is voor overstromingsrisico en heftige regenval. Dat is later uitgebreid met labels voor hitte en droogte. In juni dit jaar is BlueLabel uitgebreid naar acht labels, waaronder: wateroverlast bij extreme regenbuien, grondwateroverlast, maximale waterdiepte bij overstromingen, plaatsgebonden overstromingskans, hittestress, natuurbrandgevoeligheid, risico op paalrot en risico op verschilzetting.