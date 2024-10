Integrale verduurzaming van Hotel Jansen Bajeskwartier Amsterdam

In het hart van Overamstel in Amsterdam verrijst de nieuwe wijk Bajeskwartier. Deze wijk wordt een wijk vol van duurzaamheid, gezondheid en creativiteit, met ruimte voor start-ups, educatie, kunst, en vooral om te wonen. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR geeft bij alle gebouwen in dit project advies over brandveiligheid, bouwfysica, beveiliging (specifiek bij Hotel Jansen), duurzaamheid, akoestiek, windhinder, geluidsbelasting en trillingen.

Een van de gebouwen van het Bajeskwartier is Hotel Jansen. Dit hotel, dat een jaar geleden zijn deuren opende, biedt ruimte voor young professionals, expats en studenten van over de hele wereld die naar Amsterdam komen om te studeren of te werken. Het hotel beschikt niet alleen over hotelkamers, maar ook over gemeenschappelijke woonkamers waar gasten kunnen koken en samenkomen. Daarnaast is er een restaurant en wasserette op de begane grond.

Volgens Erik Meijerink van DGMR, betrokken bij het project als adviseur bouwfysica, akoestiek, energie en duurzaam bouwen, was de ambitie BREEAM-NL Outstanding wat ook is waargemaakt. “De tender werd mede gewonnen door de visie op integrale duurzaamheid; deze zat al vanaf het begin in het ontwerp verweven. BREEAM-NL vraagt ook om die holistische blik, aangezien credits invloed hebben op elkaar. Denk aan zonnepanelen die een hogere milieubelasting met zich meebrengen (MAT1), maar een hogere energieprestatie leveren (ENE1).”

Een duurzaam hotel op vele vlakken

Voor de ontwikkelaar en gebruiker stond duurzaamheid centraal. Het hotel heeft een indrukwekkend aantal zonnepanelen op de gevel en het dak en maakt gebruik van warmte-koudeopslag voor duurzame verwarming, koeling en tapwater. Het dak biedt ruimte voor waterberging en herbergt een slechtvalkkast. Daarnaast zijn er nestgelegenheden aan de gevel voor gierzwaluwen en zangvogels. Dit draagt bij aan de natuurinclusiviteit van het hotel. De kelder is uitgerust met oplaadpunten voor elektrische auto’s en biedt fietsparkeerplaatsen, ook voor leenfietsen.

Sociale duurzaamheid

Met een score van 86% kreeg Hotel Jansen de hoogste certificering ‘Outstanding’ met 5 sterren. Daarmee staat het in een exclusief rijtje van slechts vier hotels met deze score. DGMR trad op als BREEAM-expert en begeleidde het bouwteam gedurende het hele proces. Erik: “Ook berekenden we de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC), die 70% beter is dan de wettelijke norm, en stelden het energielabel vast op A+++. Verder zijn kleine delen van de gevangenis hergebruikt in het nieuwe pand. De tralies kregen een nieuw leven op de gevel, die nu dient als klimrek voor planten.” Tot slot benadrukt Erik enkele voorbeelden van sociale duurzaamheid: “In het gebouw zitten op elke verdieping gezamenlijke keukens waar huurders elkaar ontmoeten en koken. Het park voor het gebouw stimuleert ook samenkomst van mensen en is duurzaam ingericht. Bovendien haalde Hotel Jansen ook het BREEAM In-Use certificaat met een schitterende Excellent score op het onderdeel Asset.”

Beeld: Hotel Jansen