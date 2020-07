Thuiswerknorm heeft vooralsnog geen gevolgen voor kantorenmarkt

Diverse bedrijven merken sinds het begin van de coronacrisis dat thuiswerken veel voordelen met zich meebrengt. Sommige sluiten hun kantoren om van thuiswerken de norm te maken. Volgens vastgoedexperts heeft dat voorlopig geen negatieve impact op de kantorenmarkt.

Wat is de toekomst van het kantoor? In geen enkele andere periode was die vraag zo relevant als nu. Van minder kantoorruimte en vast thuiswerkdagen tot een ‘thuiswerkvergoeding’, talloze bedrijven denken na over de kansen. Immers: hoe minder vierkante meters, hoe gunstiger.

Op het AD is te lezen dat sommige kleinere bedrijven, zoals Rockstart, van thuiswerken de norm hebben gemaakt. Zij zagen de tevredenheid van medewerkers groeien in verband met het verdwijnen van de reistijd en de flexibiliteit van hun werktijd. Voor Rockstart leidde dat tot het sluiten van hun 2.800 m2 grote kantoorgebouw in Amsterdam.

Ook onder Duurzaam Gebouwd-partners zien we de trend van thuiswerken. Zo zei Manon Veldkamp van Inventum recent in een expertpost op Duurzaam Gebouwd: “Een positief effect van het digitaal vergaderen is het merkbaar efficiënter met elkaar overleggen.”

Geen gevolgen voor kantorgebouwen

Ondanks de grote trek naar de thuiswerkplek zijn er voorlopig geen gevolgen voor kantoorgebouwen, vermoed Margot van Wijgerden van Rabobank. Volgens haar krijgt het kantoor vooral een sociale functie, ‘waar ook ruimte voor nodig is’. Daar komt bij dat kantoorruimtes ook ruim ingedeeld moeten worden in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Andere mogelijke ontwikkelingen zijn dalende huurprijzen door kantoren die leeg komen te staan en een dalende vraag naar kantoorruimte. Dit wordt waarschijnlijk pas zichtbaar over enkele jaren vanwege nog lopende contracten. Toch blijft de aantrekkingskracht van kantoorgebouwen overeind, zegt makelaarsvereniging NVM. Dat is waar mensen samenwerken en collega’s elkaar stimuleren.

Dat heeft als gevolg dat werkgevers zich meer gaan bekommeren om de gezondheid van hun werknemers, met een sterkere focus op smart en duurzaam vastgoed. Dezelfde conclusie werd getrokken uit de recente digitafel Gezonde Gebouwen. ““Mensen zijn met gezondheid in gebouwen bezig en zij gaan vragen stellen. Dan kan je als vastgoedeigenaar niet meer je hoofd in het zand steken”, aldus Marc Kooij van Strukton Worksphere.