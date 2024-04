Sandra Gritti: zo heb je invloed op je werkomgeving

De vierde spreker voor het programma van Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gezonde Gebouwen is bekend: Sandra Gritti van Leesman Futures. Op 17 april hoor je experts aan het woord over gebouwen die het welzijn van gebruikers bevorderen.

We kondigden eerder al Thomas Bögl, LIAG Architecten en bouwadviseurs, aan. Thomas laat zien hoe een gebouw een positieve invloed heeft op het gedrag en de beleving van gebruikers. Van John Lens, TVVL, hoor je hoe lucht, licht en geluid dienen als basis voor een gezond gebouw. En Francesco Franchimon laat zien dat er innovatieve contractvormen zijn voor gezonde gebouwen.

Invloed op de werkplekervaring

Van Sandra hoor je hoe Leesman data en inzicht verschaft voor organisaties die betere werkomgevingen willen creëren. Het gaat hier om de grootste onafhankelijke dataset van meer dan 1,8 miljoen enquête respondenten van meer dan 8.000 organisaties. Je ontdekt welke invloed het gebouw en de ontwikkelaar heeft in de werkplekervaring en hoe kantoren de concurrentie kunnen aangaan met de thuiswerkplek. Op deze pagina lees je meer informatie over het complete programma en hier krijg je meer informatie over Sandra Gritti.

Door deel te nemen aan de Duurzaam Gebouwd op Locatie ontvang je direct een ticket voor de WorkPlace Xperience 2024: de toekomst van duurzame en gezonde werkomgevingen staat in de spotlight op 16 en 17 april in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Hier ontdek je innovaties, ontmoet je gelijkgestemden en bouw je samen aan de toekomst met eindgebruikers en facility managers. Je schrijft je hier in voor Duurzaam Gebouwd op Locatie: Gezonde Gebouwen.

