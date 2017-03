€ 1 miljoen subsidie voor geothermisch smart grid

Het Mijnwater-project in Heerlen ontvangt een subsidie van € 1 miljoen van Interreg. Dit gebeurt in het kader van haar programma ‘low carbon’, dat is gericht op het ontwikkelen van CO 2 -arme stadsverwarming.

Interreg NWE heeft als doel om noordwest-Europa te versterken als belangrijke economische speler en als aantrekkelijke plek om te werken en te wonen. Dit moet gebeuren aan de hand van het project Heatnet, dat als doel heeft om de CO 2 -uitstoot in steden terug te dringen door duurzame en CO 2 -vrije verwarmingen koeling te leveren – inclusief afvalwarmte – aan woningen en commerciële gebouwen. De aftap van dit project vond afgelopen maand plaats.

Demonstreren District Heating and Cooling grids

Het gaat hierbij om het introduceren en demonstreren van het zogeheten vierde-generatie DHC-grids, dat staat voor District Heating and Cooling. In tegenstelling tot traditionele stadsverwarming worden de distributieleidingen gevoed met zeer lage temperaturen voor verwarming. In de aangesloten gebouwen zorgt een warmtepomp voor de benodigde (hoge) temperaturen. Door de lage temperaturen van het water kunnen de gebouwen ook worden gekoeld.

Mijnwater-project in Heerlen als voorbeeldlocatie

Samen met Dublin, Aberdeen, Plymouth, Kortrijk en Boulogne-sur-Mer is Heerlen een van de voorbeeldlocaties. In deze Limburgse stad heeft Mijnwater Interreg-middelen gebruikt om een nieuwe clusterkelder te bouwen en het leidingennetwerk uit te breiden om industrie en woningen in Heerlen-Noord aan te sluiten. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van warme mijnwaterbronnen, waardoor de warmtepompen de helft van de energie gebruiken dan op andere locaties. “Heerlen heeft de lat hoog gelegd voor dit ambitieuze project”, liet Heatnet-leadpartner Declan McCormac tijdens deze aftrap weten. In het totaal bedraagt de investering € 12 miljoen. De Europese Commissie draagt € 7 miljoen bij. Als het Heatnet-project in 2019 is afgerond, dan is een besparing tot 15.000 ton CO2 mogelijk.

Over dit Heerlense project heeft Duurzaam Gebouwd afgelopen tijd uitgebreid beschreven met het verhaal 'Water uit mijnen verwarmt en koelt gebouwen' op DuurzaamGebouwd.nl en in het Duurzaam Gebouwd Magazine #36. Het Maankwartier in Heerlen (zie bovenstaande foto) is een van de gebouwen, dat op mijnwater is aangesloten. (Foto: Marcel van Hoof)