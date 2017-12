App-update geeft weergave van opwek en luchtbehandelingssystemen 

De SmartSet-app van WOLF kreeg een update en kan worden ingezet in combinatie met de LinkHome of LinkPro communicatiemodule. De app kan worden toegepast op de complete woonhuisinstallatie en worden gebruikt om staande ketels met meerdere menggroepen, warmtekrachtkoppelingen en luchtbehandelingskasten te bedienen.

De App kreeg een nieuw design, volledig aangepast in de nieuwe huisstijl. Er is een assistent geïntegreerd die ondersteuning biedt tijdens de installatie. Systeemoplossingen met zonne-energie krijgen een grafische weergave van de opbrengst. De app is nu geschikt voor landscapeweergave en ondersteunt ook tablets.

De functies van de App zijn beschikbaar via het WOLF Smartset-Portal, die voor de installateur toegang biedt tot alle door de eindgebruiker vrijgegeven installaties, inclusief hydraulische weergave van de verwarmingssystemen en grafische weergave van luchtbehandelingssystemen. De SmartSet-App is gratis te downloaden in de Google Play Store of App Store.