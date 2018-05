'Balansventilatie vaker toegepast in nieuwbouwwoningen'

In 2030 gaat de gaskraan definitief dicht. Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor het type verwarmingssysteem dat wordt toegepast, zo blijkt uit onderzoek van Bouwtrend. De toename van het aantal warmtepompen leidt tot een opmars van balansventilatiesystemen.

Foto door: Familieman, Wikipedia

De stijging blijkt uit de analyse van energieprestatieberekeningen van meer dan 85.000 nieuwbouwwoningen uit 2017 en 2018. In de eerste maanden van 2018 ligt het aandeel mechanische ventilatie en balansventilatie vrijwel gelijk. In 2017 was 60 procent nog voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem, ten opzichte van 40 procent balansventilatie.

Balansventilatie en warmtepompen

Door de stijging van het aantal warmtepompen in de gebouwde omgeving wordt ook balansventilatie vaker toegepast. Deze combinatie is logisch: door de combinatie warmtepomp met balansventilatie hoeft de pomp minder vermogen te leveren om de woning op temperatuur te houden. Naar verwachting zet de trend zich door, vanwege het toenemende aantal woningen dat gasloos wordt gerealiseerd.

Afbeelding: ontwikkeling mechanische ventilatie ten opzichte van balansventilatie

Bouwtrend komt met de analyses op basis van berekeningen met gespecialiseerde software van Duurzaam Gebouwd-partner DGMR of Uniec 2. In 95% van de gevallen stelt de bouw- en installatiesector energieprestatieberekeningen op dankzij deze software.