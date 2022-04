Door meten energiegebruik klimaatdoelen halen

Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, zal de gebouwde omgeving een flinke energiebesparing moeten realiseren. DWA wil deze route graag stimuleren. Daarom levert het bedrijf het Paris Proof dashboard standaard en kosteloos bij alle gebouwen die DWA ontwerpt.

Nog meer dan voorheen ziet DWA de noodzaak van duurzaam handelen als antwoord op de klimaatverandering. Zo is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland. Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, staan vastgoedeigenaren voor de opgave om dat energiegebruik met twee derde terug te dringen.

Met het Paris Proof dashboard geeft DWA twee jaar kosteloos inzicht in het werkelijke gebruik van gebouwen. Hiermee kunnen relaties de juiste stappen zetten in de verdere verduurzaming van hun vastgoed. De tool geeft inzicht in de gebouwprestatie en welke stappen nodig zijn naar een Paris Proof gebouw.

DWA biedt relaties voor wie zij in projecten het installatieadvies, de uitvoeringsbegeleiding of commissioning uitvoeren, een kosteloze monitoring met twee jaar toegang tot hun Paris Proof dashboard.

Digital twin

In de ontwerp- en exploitatiefase maakt DWA gebruik van digital twins. Daarbij kalibreert DWA haar modellen op echte gebouwen en het realistische gebruik van het gebouw, om zo de voorspelbaarheid van prestaties te verhogen. Deze digitale aanpak stelt DWA in staat een goede afweging te maken op het gebied van energie, ruimtegebruik, comfort, gezondheid, materiaalgebruik en kosten.

Na toestemming van de opdrachtgever leest DWA de meetwaarden van de hoofdmeters van het gebouw. Deze waarden krijgen vervolgens in een algoritme een Paris Proof beoordeling, die via het dashboard inzichtelijk wordt gemaakt.

Hiermee kunnen opdrachtgevers hun medewerkers, klanten en relaties inzicht geven in de prestaties van het gebouw. Het dashboard geeft ook inzicht en handvaten om duurzaamheidsambities te vertalen naar bewezen prestaties in de gebruiksfase.

Platform

Het Paris Proof dashboard is onderdeel van het DWA-platform Bright-Building.nl. Naast de twee jaar gratis monitoring via het Paris Proof dashboard biedt het platform meer mogelijkheden. Ook is het mogelijk data vanuit apps van derden toe te voegen om zo door samenwerking zo veel mogelijk waarde toe te voegen aan de gebouwde omgeving.

Bron: DWA