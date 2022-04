Oplossingen voor steeds complexere installaties

De installatiebranche merkt dat de producten steeds complexer worden. Daarnaast is de sector volop zoekende naar voldoende en gekwalificeerd personeel en is ook het geven van het juiste advies aan klanten een actuele kwestie. Op de vakbeurs VSK 2022 toont Remeha oplossingen die deze uitdagingen te lijf gaan.

“Nu voldoende gekwalificeerd personeel beperkt beschikbaar is, moeten we het werk makkelijker maken. Daarvoor ontwikkelen wij specifieke producten, tools en diensten. Hiermee helpen we installateurs om tijdens de diverse stappen in de klantreis tijd te besparen”, begint Mark Vellinga, commercial director Sales Unit NL bij Remeha.

Eenvoudig en sneller

Een voorbeeld van zo’n specifieke tool is de warmtewijzer, die de eindgebruiker direct naar een installateur leidt. En met de Smart Start-app maakt Remeha de inbedrijfstelling eenvoudig en daarmee ook sneller. Ook heeft Remeha ondersteunende teams die de vakman helpen bij het maken van berekeningen, het realiseren van bronboringen en adviseren bij het ontwerp, de voorbereiding en installatie van complexere installaties.

“Feitelijk zijn alle ontwikkelingen die wij binnenkort op de VSK 2020 presenteren gebaseerd op verduurzaming en het besparen van tijd. Installateurs merken steeds vaker dat een aanbieding voor verduurzaming, zodra zij die moeten uitwerken, niet meer zo eenvoudig is als vroeger. Juist in die trajecten en bij het scheppen van helderheid in de wegen naar duurzaam, kan en wil Remeha invulling geven”, aldus Vellinga.

“Voor de utiliteitsmarkt bieden we totale ontzorging via ons E-HP Loyalty programma”, gaat Vellinga verder, “maar ook all-in servicecontracten en standaard 10 jaar langonderhoud en uitgebreide garantie op onderdelen van de GAS HP.” Remeha breidt de E-HP range verder uit, zodat ze voor iedere vraag een juiste toepassing kan leveren zowel all-electric als hybride. Een andere introductie op de VSK 2022 (17 – 20 mei) is de MiTera, de nieuwe, moderne cascademanager die acht ketels kan aansturen en moeiteloos samenwerkt met gebouwbeheersystemen.

Prefab en all-electric

Ook voor het nieuwbouwsegment toont Remeha op de VSK een nieuwe range warmtepompen, waaronder de Eria Tower Ace S. Deze is voorzien van een prefab installatieframe, waardoor het toestel tijdens de bouw voordelen biedt in de voormontage - en daarmee sterk tijdbesparend is - maar ook voordelen heeft op het gebied van onderhoud. Voor de grondgebonden warmtepompen ontwikkelt Remeha ook stevig door met onder meer een skid-module, die veel tijdwinst oplevert. Dat geldt zeker voor de opvolger van de Toros Vision, die nu in ontwikkeling is en het werk straks nog eenvoudiger maakt.

Voor de bestaande woningbouw zijn op de VSK eveneens nieuwe warmtepompen en hybride oplossingen te zien. De introductie van monoblock warmtepompen maakt het ook voor de installateur die niet over een F-gas certificaat beschikt makkelijker om hybride oplossingen te installeren.

Een inkijkje in de Elga Ace monoblock, zonder binnendeel en flexibel te plaatsen regelaar, toont hoe snel de ontwikkelingen op dit gebied gaan. Ook op het gebied van cv-ketels staat Remeha niet stil. Zo is de nieuwe Tzerra Ace-Matic te bewonderen op de VSK-stand: een cv-ketel met elektronisch, zelfinstellend gas/luchtsysteem en diepe modulatie, die in 2023 op de markt komt. Verder komt half mei het hybrid hero-programma prominent aan bod. Dit programma helpt installateurs een erkend Remeha warmtepompinstallateur te worden.

Keerpunt

Na twee jaar waarin bijna geen persoonlijke ontmoetingen mogelijk waren, is de vakbeurs VSK een duidelijk keerpunt. Bij Remeha zijn de medewerkers ervan overtuigd dat de mensen in de branche elkaar weer willen zien en spreken. De 25ste editie van de VSK biedt hiervoor alle mogelijkheden en met een exposant als Remeha kunnen bezoekers ook qua innovaties hun hart ophalen.

“Wij laten bezoekers zien dat we voor een enorme transitie staan die zowel ‘voor jou’ - dus voor de vakman - ingrijpend is, maar ook ‘voor duurzaam’”, besluit Vellinga. “Vandaar dat ‘Voor jou’ en ‘Voor duurzaam’ de twee grote thema’s op de stand zijn. Iedereen merkt dat verduurzaming flinke aanpassingen vereist. Qua kennis en opleiding, maar ook als het gaat om de juiste mensen aan je te binden en te behouden. Voor ons is de beurs echt een feestje.”

Bron: persbericht Remeha

Afbeelding boven: Shutterstock