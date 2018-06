Adiabatische koeling lost klimaatproblemen op in metaalfabriek 

Metaalfabriek BMI-Thegon in Baak zat met een probleem: de temperatuur in de fabriek liep in de zomer op tot boven de 30 graden en bovendien was de lucht niet erg fris vanwege de aanwezige machines. De oplossing werd gevonden in het IntrCooll-systeem van Oxycom. Het is een van de eerste keren dat het systeem op deze schaal wordt toegepast in Nederland.

Het IntrCooll-systeem van Oxycom werkt op basis van adiabatische koeling. Kort gezegd betekent dit dat verse buitenlucht met behulp van gerecirculeerd water gekoeld wordt in een warmtewisselaar, zonder dat de lucht extra vochtig wordt. Daarnaast wordt vervuilde lucht afgezogen. Deze techniek wordt al langer toegepast in warme landen, maar nog niet zo vaak in Nederland.

Hoge temperaturen en toleranties

Harold Groot Roessink van BMI-Thegon kende het systeem van Oxycom en informeerde daarom naar de mogelijkheden voor zijn bedrijf. Groot Roessink: “We wilden luchtbehandeling in onze hallen die bovendien energiezuinig moest zijn. In de zomer kan de temperatuur hier oplopen tot 38 graden Celsius. Dat is demotiverend voor het personeel. Ook zitten we met toleranties die onder druk komen te staan bij hoge temperaturen.” Installateur Verhey Toldijk werd ingeschakeld om te bekijken hoe het systeem in dit specifieke geval ingezet kon worden. Dat bedrijf kwam op zijn beurt weer terecht bij technische groothandel Rensa. Joeri Mars van Verhey Toldijk: “BMI-Thegon had problemen met hun binnenklimaat en kwam daarmee bij ons. Die problemen werden veroorzaakt door hun machines, die snijolie gebruiken en veel warmte produceren. Omdat dit voor ons geen dagelijkse kost is, hebben we meteen Rensa ingeschakeld.”

Ideale oplossing

Het IntrCooll-systeem van Oxycom bleek de beste oplossing voor de metaalfabriek in Baak, omdat daarmee zowel het probleem van de onfrisse lucht als de temperatuur werd aangepakt. Voordeel van deze techniek is dat er tot 80% minder energie verbruikt wordt dan met conventionele airconditioning, terwijl de ingeblazen lucht wel net zo koel is. De aanschafkosten van een IntrCooll liggen bovendien aanzienlijk lager dan van een airconditioning-systeem. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. Door de gescheiden aanvoer en afvoer is dit systeem niet alleen erg geschikt voor productiebedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld transportoverslag, winkelcentra, grote horecagelegenheden en evenementhallen.

In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine, dat na de zomer verschijnt, lees je meer over het verschil dat de IntrCooll-systeem maakt bij de verfrissing van het binnenklimaat.