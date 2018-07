Scandinavische Velden in Zierikzee wekt eigen duurzame energie op

Aan de noordzijde van Zierikzee verrijst Noorderpolder, een gebiedsontwikkeling die bestaat uit twee deelgebieden: De Velden en De Lanen. Hier verrijzen 575 woningen en appartementen, met veel openbaar groen en water, op steenworp afstand van het centrum.

Het startsein voor de bouw van twaalf woningen in het deelplan 2C Scandinavische Velden werd gegeven door AM en AVV Beheer. De twaalf woningen krijgen zonnepanelen en wekken daarmee eigen duurzame energie op. Eerder dit jaar werd een groot deel van de grondgebonden woningen in de tweede fase, bestaande uit 53 woningen, opgeleverd.

Fase 2C bestaat uit acht vrijstaande woningen van het type Branter en vier rijwoningen, type Stor. Voor het woningtype Stor stelden kopers zelf de gevelmaterialen en voorgevel samen. Het ontwerp van de woningen en appartementen in Scandinavische Velden is afkomstig van Wonka Architectuur. De naam verklapt het al: in het ontwerp zijn kenmerken van de Scandinavische architectuur zichtbaar.

Meer informatie over het project lees je op de website van Natuurlijk Noorderpolder.