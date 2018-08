Duurzaam kantoorpand The Flow verandert van eigenaar

Real Estate & Private Markets (REPM) van UBS Asset Management (UBS AM) heeft The Flow gekocht, het duurzame en gezonde kantoorpand dat gebouwd wordt in de Amsterdamse Houthavens. Verkoper ToBeDeveloped blijft aan als projectontwikkelaarspartner. MVSA Architects heeft het innovatieve zes verdiepingen tellende pand, dat eruit komt te zien als een zwarte diamant, ontworpen.

De bouw van The Flow is in mei 2018 van start gegaan. Het duurzame ontwerp waarbij het welzijn van de gebruiker centraal staat, voldoet aan de BREEAM Excellent standaard en mikt op een platina-certificaat van het Well™ Building Institute. Er komt een dakterras, gemeenschappelijke ontspanningsruimtes, een 360° digitale bestuurskamer, een conciërgedienst en het gebouw krijgt tal van slimme voorzieningen.

De bouw van The Flow ligt op schema om in juli 2019 te worden opgeleverd. Het pand is inmiddels voor 40% verhuurd aan drie bedrijven in de creatieve sector, waaronder MVSA Architects.

Het project ligt aan het water in de Houthavens, op steenworpafstand van het centrum van Amsterdam. Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid, ondergaat de wijk nu een transformatie tot woon-werkgebied. Monumentale pakhuizen gaan er nu al hand in hand met opvallende moderne architectuur. Houthavens staat inmiddels ook bekend als creatief centrum. The Flow wordt goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer, fiets en boot. Luchthaven Schiphol ligt op slechts 15 minuten rij afstand.

Het concept voor The Flow komt van ToBeDeveloped. Het Flow concept is uniek en in eigen huis ontwikkeld. De intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd en zullen worden gebruikt om dit model als een reeks van onderling verbonden Flow-kantoren te realiseren in belangrijke Europese steden.

In de eerstvolgende editie van Duurzaam Gebouwd Magazine is een eerste van drie artikelen te lezen over The Flow. Duurzaam Gebouwd-partner DGMR is betrokken bij de realisatie en de WELL-certificering in het project. Wij publiceerden eerder een showcase over het bemachtigen van het certificeringstraject. Lees er alles over op DuurzaamGebouwd.nl.