Dortmundse hoogovenfabriek gerevitaliseerd tot bouwkenniscentrum

De voormalige hoogovenfabriek van ThyssenKrupp Stahl AG en het historische pand Schalthaus in Dortmund worden gerevitaliseerd. Het Nederlandse bedrijf World of Walas en de Duitse stad Dortmund slaan daarvoor de handen ineen.

Op de plek waar zo’n 160 jaar geleden de eerste hoogoven werd gebouwd, ontstaat nu een moderne bruisende gemeenschap waar mensen wonen, werken en recreëren. Nieuwe ideeën op het gebied van technologie, diensten, landbouw en ondernemerschap nemen hier een belangrijke plaats in.

“Levend en leefbaar geheel”

“Voor Walas betekent stedelijke ontwikkeling meer dan het ontwerpen van onroerend goed”, licht CEO en oprichter van Walas Gerben van Straaten toe. “Stedelijke ontwikkeling brengt de activiteiten, wensen en belangen van getalenteerde ondernemers, ambachtslieden, wetenschappers, kunstenaars én een stad samen en verenigt ze tot een levend en leefbaar geheel; economisch, sociaal, duurzaam, ecologisch en financieel.”

Innovatie en technologie

De werkzaamheden van het Phoenix West-project gaan van start met een nieuw kenniscentrum voor innovatie en technologie. De locatie daarvan is de open ruimte voor de voormalige hoogoven. De meest opvallende elementen van het gebouw zijn de blauwe zonnepanelen. Daarom heeft het ontwerp in de wandelgangen de bijnaam The Blue Wave gekregen.

Modern lokaal

De volgende stap in 2019 is de revitalisering van het Schalthaus. Het project wordt voltooid met de ontwikkeling van het nieuwe gebouw ‘4th Wave’ in de hoogoven. “De authentieke elementen benadrukken de essentie van de stad”, knikt Gerben. “De visie voor dit gebied is ‘modern lokaal’ met respect voor en met behoud van de geschiedenis en het DNA van deze bijzondere gemeenschap."

Industrieel monument

Thomas Westphal, Managing Director van Economic Development Dortmund, die het proces in de afgelopen 12 maanden begeleidde, noemt de investering van Walas in Dortmund “een belangrijke stap voor heel Europa”. “Het is tevens een goed signaal voor de regio: een industrieel monument wordt opnieuw productief gebruikt én er worden nieuwe banen gecreëerd.”