Oude kantoren getransformeerd tot nieuw ‘dorp’ in Diemen-Zuid

Steeds vaker worden leegstaande kantoorgebouwen getransformeerd tot werkplekken, hotelkamers of prima leefbare appartementen. Zo realiseerde bouwbedrijf Van Wijnen in Diemen-Zuid een campus voor bijna 1.000 studenten en ruim 700 jonge werkenden en het omvangrijke VIA Village.

Wie met de trein naar station Diemen-Zuid reist, en dan de zuidelijke uitgang neemt, stuit op een omvangrijk werkgebied van Van Wijnen. Welkom in VIA Village, een omvangrijke investering van de Engelse hotel- en vastgoedonderneming VIA (onderdeel van Rooms and Studios London).

Op een reeks van locaties binnen enkele minuten wandelen van het station heeft deze tandem zich gemanifesteerd met de transformatie van oudere kantoren. Of het nu hotelkamers, appartementen of flexibele werkplekken zijn, Van Wijnen wist ze vaak in recordtempo op te leveren. Vooral vastgoed dat tegen het einde van haar levenscyclus zit, werd aangepakt door VIA en Van Wijnen, waardoor het rendement weer aanzienlijk kon worden opgekrikt.

VIA Work

Hotel

Een goed voorbeeld van de ontwikkelingen is het Via Hotel (foto bovenaan), ooit het kantoorpand Sphinxstate waarin Planet Internet was gehuisvest. Twee jaar geleden werd dit hotel door Van Wijnen opgeleverd na een renovatie die slechts 170 dagen duurde. Precies een hotelkamer per dag. De efficiëntie die aan de dag werd gelegd, was verbazingwekkend. Zeker voor de Engelse opdrachtgevers, die veel meer chaos op de werkvloer gewend zijn. Ondertussen ging het om liefst 744 slaapplaatsen, met naast de vele, noodzakelijke bouwkundige ingrepen ook de stoffering, de bedden en het bedlinnen. Klaar voor gebruik! Bovendien blijft Van Wijnen ook betrokken als er zich, wat betreft ontwerp en gebruik, nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Waar hotelgasten zich dankzij de inrichting in de jaren negentig wanen, is het gebouw zelf helemaal up-to-date. Van een Energielabel G verdiende het gebouw het label C, waarvoor nieuwe beglazing met een hogere isolatiewaarde, led-verlichting en FSC-hout mede verantwoordelijk waren. Ook werd BREEAM-score Excellent gerealiseerd dankzij maatregelen op het gebied van duurzaamheid, ecologie, verkeer, afvalverwerking en mindervaliden.

Campus Diemen Zuid

Wonen

Een ander fraai voorbeeld van de mogelijkheden van transformatie van kantoren schuilt in de verbouw voor studentenhuisvesting op de Campus Diemen Zuid. Hier stond 90 procent van de kantoren leeg, terwijl er in Amsterdam een tekort was van 12.000 studentenkamers. Van Wijnen realiseerde 936 gerenoveerde appartementen, in een tempo van liefst 45 stuks per week. Met soms 250 mensen tegelijkertijd op de bouwplaats was het een zeldzaam intensieve verbouwing. Om overdag snel te kunnen werken, werden alle bouwmaterialen ná werktijd aangevoerd. Ook hier kreeg de duurzaamheid veel aandacht, zodat de gebouwen konden worden opgewaardeerd van label D en E naar B. Momenteel wordt het complex alweer uitgebreid met 774 nieuwbouwappartementen.

Werken

Vrijwel gelijktijdig met de opening van het eerste VIA Hotel in Nederland heeft VIA een naastgelegen kantoorpand in het Bergwijkpark in Diemen-Zuid aangekocht. Hier volgde een nieuwe fase in de innige relatie tussen VIA, Van Wijnen en Diemen-Zuid, wat afgelopen juni uitmondde in de opening van Via Work. De bovenste verdiepingen van dit kantoor werden omgebouwd tot hotelkamers en suites, en op de onderste verdiepingen werd een nieuw kantoorconcept gelanceerd.

Dit complex zorgt voor een creatieve impuls voor het gebied door de combinatie van werken én recreëren. Via Work biedt voor startups en kleinere bestaande bedrijven flexibele werkplekken, vergaderruimten, ontmoetingsplekken en een ontvangstruimte, met balie en bar op de begane grond.

Connected

Dit bijzondere concept is gericht op, zoals VIA het zelf omschrijft, ‘de digitale generatie van creatieve en dynamische jongeren, die overal willen kunnen inpluggen en werken. Er moet sprake zijn van een mix van werk en ontspanning, waarbij ze altijd connected willen zijn, en daar spelen wij op in’.

VIA Work betrof een transformatie van 5000m2, die in slechts 33 weken - in plaats van de geplande 40 weken - werd opgeleverd. Binnen die tijd werd ook nog eens 10 procent meer scope bereikt, aldus Ivan Baartmans, projectleider renovatie en transformatie bij Van Wijnen. “Het ontwerpproces ging nog tijdens de bouw door”, aldus Baartmans. “Er lag geen dik draaiboek klaar bij de start. De architect moest ons gaandeweg op het juiste moment informatie verschaffen. Daar moesten alle betrokken partners toe bereid zijn, want het vraagt een grote flexibiliteit van hen.”

VIA Village



Straatjes

“Van het oude interieur hebben we alleen de twee kernen gehandhaafd”, aldus architect Milan Bergh (APTO Architects). “Daaromheen is alles vernieuwd, met nieuwe installaties en datakabels. De brede gangen fungeren als ontmoetingsruimten met tafels en krukken om aan te werken. Het zijn eigenlijk straatjes, waarlangs werknissen liggen met flexibele wanden. Zo kun je een werkruimte makkelijk aanpassen.”

Naast het VIA Hotel en VIA Work is ten slotte ook het naastgelegen VIA42 in ontwikkeling, waar opnieuw werken centraal komt te staan. Ook hier is APTO Architects verantwoordelijk voor zowel conceptontwikkeling als ontwerp. Met elkaar is zo VIA Village ontstaan, een opmerkelijk modern ‘dorp’ in Diemen-Zuid.

