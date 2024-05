Smart Home-oplossingen in toekomstbestendig houten appartementencomplex

HAUT is het hoogste hybride houten gebouw van Nederland én kreeg een BREEAM-NL Outstanding ontwerpcertificaat. 52 appartementen van het met hout geconstrueerde gebouw hebben op maat gemaakte huisautomatisering, dat energieverdeling en wooncomfort samenbrengt.

Eerder schreven we al over de ambities van HAUT om CO 2 op te slaan in plaats van uit te stoten en over duurzaamheidsmaatregelen die comfort van bewoners verhogen. Daar leveren Smart Home-oplossingen, die aansluiten op de bewonerswensen, een bijdrage aan. ABB laat weten dat de bewoners zelf een keuze maken welke functionaliteiten op het gebied van veiligheid, comfort, energiemanagement en design passen bij hun woonbehoeften.

Smart Home-oplossingen

Zo creëren bewoners met Busch-free@home een speciale kook- en diner scène, waarbij verlichting, jaloezieën, temperatuur en muziek automatisch worden aangepast aan de setting. Daarnaast zijn ook alle appartementen ingericht met Busch-Welcome deurcommunicatie, te bedienen via een app. Volgens Jack Oliver, Account Manager Residential Buildings bij ABB, begon de realisatie van de Smart Home-oplossingen in het Smart Home Experience in Nieuwegein: “Deze plek is een must om de laatste mogelijkheden op het gebied van Busch-free@home, KNX-gestuurde huisautomatisering en veiligheid in de praktijk te ervaren.”

Startsein voor samenwerking

Hier vond ook de verbinding met projectontwikkelaar Lingotto plaats. “We kenden Lingotto nog niet, maar al snel werd duidelijk dat we veel voor elkaar konden betekenen op het gebied van duurzaamheid en Smart Home-oplossingen voor het HAUT appartementencomplex. Dat was het startsein voor een samenwerking aan een bijzonder uniek woonproject.”

Op de website van ABB lees je meer informatie over het project, onder andere over de samenwerking met installatiebedrijf SDR.