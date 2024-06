Kantoorgebouw weer toekomstbestendig dankzij transformatie

Het kantoorgebouw Glashaven, op het Wijnhaven-eiland in het centrum van Rotterdam, werd aangeschaft door Amvest. Het bestaande gebouw krijgt een transformatie tot een duurzaam viersterrenhotel met een BREEAM-NL Excellent-certificering.

De herontwikkeling van ongeveer 9.000 vierkante meter tot ruim 225 hotelkamers zoekt een optimale balans tussen kosten, CO 2 -besparing en verbeterd comfort. Het toekomstige hotel komt in het Maritiem District, een deel van Rotterdam dat is afgezonderd van de drukte, midden in het hart van de stad.

Van energielabel E naar toekomstbestendig

Het bestaande gebouw heeft een energielabel E. Dankzij de transformatie wordt het gebouw weer toekomstbestendig. Ontwikkelaar en hotelexploitant streven om bij opening al te voldoen aan de Paris Proof-normen voor 2045.

Investeringsstrategie

Volgens Foruminvest sluit het hotel naadloos aan bij de investeringsstrategie. Deze is gericht op ‘hoogwaardige locaties in sterke Europese steden en populaire toeristische bestemmingen’.