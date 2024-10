De Brinck Haarlem: unieke opgave op uitdagende locatie

De transformatie van de voormalige Brinkmanpassage naar 100 appartementen is in vele opzichten een bijzonder project. In project ‘De Brinck’ komt veel samen: nieuwbouw, transformatie en restauratie – binnenstedelijk – digitalisering – ambachtelijk vakmanschap – logistieke uitdagingen – veiligheid – en heel veel plezier en trots van de makers van Heembouw. In een serie verhalen nemen zij je mee in de verschillende fasen van dit uitdagende project. Als aftrap van deze serie, een verhaal over de contouren van dit project.

Sinds augustus 2024 zijn de beeldbepalende gevels van project De Brinck aan de Grote Markt in Haarlem na lange tijd weer in volle glorie te bewonderen. De eerste fase van dit bijzondere project is hiermee afgerond en zichtbaar voor het publiek. Op de plek van de oude Brinkmanpassage bouwt Heembouw aan 100 luxe appartementen. Lees in dit blog van Heembouw hoe de Brinck ons blijft verrassen en uitdagen.

Doorbouwen

De Brinkmanpassage in het hart van Haarlem staat al lange tijd leeg als het in 2017 wordt gekocht door onze onze opdrachtgever. Doel: de plek terugbrengen in de oude grandeur en woningen toevoegen aan de stad. Architect Heiko Hulsker wordt in de arm genomen evenals een aannemer voor de sloop, ver- en nieuwbouw. Deze aannemer zag gedurende de eerste sloop, geen kans om het project verder door te pakken. Gerard Bac, in 2021 net in dienst bij Heembouw als Directeur Wonen, krijgt de vraag of Heembouw zin heeft in deze unieke opgave op een uitdagende locatie.

Van alles aan de hand

Dat heeft Heembouw, het projectteam gaat in 2021 aan de slag. Op het eerste gezicht lijkt alles onder controle. Bij nadere bestudering van tekeningen en andere stukken blijkt het tegendeel waar. Rondom het project is van alles aan de hand; constructietekeningen passen niet op de tekeningen van de architect, gegevens ontbreken, het pand is niet volledig ingemeten, een bewoner wil niet verhuizen, de gemeentelijk projectleider vertrekt, beperkte communicatie tussen projectdeelnemers en weerstand van omwonenden. Tel daarbij op dat de bouw en restauratie plaats moeten vinden bovenop bestaand vastgoed (van een andere eigenaar), in een druk winkelgebied met beperkte toegankelijkheid.

Time-out van een jaar

Gezien de complexiteit en vele uitdagingen rondom het project, adviseert Heembouw de opdrachtgever een time-out te nemen zodat eerst alles grondig in kaart kan worden gebracht om daarna een nieuwe start te maken. Uiteindelijk ligt het project een jaar stil. De tijd is echter goed benut. Het interieur en exterieur van het hele pand is digitaal in kaart gebracht met drones en laserscanners. Groot voordeel van deze aanpak is dat de kleinste details van het gebouw inzichtelijk zijn voor alle projectbetrokkenen. Op basis van correcte meetgegevens, start Heembouw in 2022 opnieuw aan de engineering. Dat resulteert in veel meer vierkante meters gebruiksoppervlak en behoud van meer casco, waardoor sloopkosten dalen en de opbrengsten stijgen. Dankzij de goede voorbereiding verloopt het ver- en nieuwbouwproces nu volgens plan.

De Brinck blijft verrassen

Dat neemt niet weg dat zich gedurende het project talloze uitdagingen blijven voordoen. Van geklapte rioleringen, afgesloten toegangswegen, onbereikbaarheid vanwege evenementen in de binnenstad, talloze vergunningaanvragen, continu vier verkeersbegeleiders rondom het pand vanwege veiligheid rondom bouwen en hijsen, nieuwe inzichten en daardoor nieuwe aanpassingen. Het is en blijft een bijzonder project, ook nu we inmiddels al bijna twee jaar bezig zijn. Maar om de gevleugelde woorden van één van onze collega's te gebruiken: “Als het makkelijk was, zou iedereen het kunnen”. Maarten Braun vertelt je hier in een volgende blog meer over.

De Brinck in feiten & cijfers

- Het oudste deel van het pand dateert van 1620 en huisvestte in zijn historie onder meer een grand café, concertzaal, bowlingbaan, restaurant, theater en woningen.

- Er worden 100 appartementen gerealiseerd. Het kleinste appartement is 46m2, het grootste 260m2.

- Het hoogste appartement heeft uitzicht tot bijna Zandvoort aan toe.

- Omvang: 13.765 m2 BVO en 7.800 m2 GO.

- Planontwikkeling: 3 jaar.

- Geplande oplevering: oktober 2026.

- De onderste twee lagen van het gehele complex horen niet bij deze opgave.

Dit is het eerste verhaal uit een serie over De Brinck. In het volgende verhaal vertelt Maarten Braun over de succesvolle restauratie van de monumentale en beeldbepalende gevels.