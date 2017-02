2e kans voor leegstaand pand

Auteur: Ingrid Rompa

Geen spiksplinternieuw gebouw voor de Goede Doelen Loterijen, maar een leegstaand kantoorpand dat wordt verbouwd tot een inspirerende werkomgeving. Het bouwen en slopen gebeurt op een milieuvriendelijke en duurzame manier. Op 31 januari ging de eerste paal de grond in.

Het gebouw van de Goede Doelen Loterijen wordt een gezonde werkplek voor hun medewerkers. “We vinden het onder meer belangrijk dat de ramen geopend kunnen worden voor frisse lucht”, vertelt BenR-duurzaamheidsadviseur Sylvia Renes. “We hebben weloverwogen keuzes gemaakt met betrekking tot duurzaamheid, kostenbesparing en veiligheid.”

Energieneutraal dankzij zonnepanelen

Om het gebouw energieneutraal te maken, wekt een groot aantal zonnepanelen op het dak energie op. “Het is dus belangrijk dat het gebouw geen energie verliest. Daarom plaatsen we goed geïsoleerde wanden en de beste glaskwaliteit. Met grote ramen maken we maximaal gebruik van daglicht, want minder kunstlicht scheelt ook weer elektriciteit.” De oude gevels van het pand voldeden niet aan deze eisen. “Het is gebouwd in de jaren 70; er was zelfs nog enkel glas”, licht Renes toe. De gevels hebben plaats gemaakt voor nieuwe varianten. “De 2 delen die op pilaren om de binnenplaats stonden, zijn helemaal afgebroken. Hiervoor komt een stuk nieuwbouw in de plaats, met daaronder een parkeergarage. De rest blijft staan.”

Als Bewuste Bouwers gaan we ervan uit dat we te gast zijn in de omgeving.' René Roelofs, Beelen Sloopwerk

Duurzaam sloopproces

Het sloopproces vond plaats op een duurzame manier. Hierbij is gebruik gemaakt van de certificeringsmethode BREEAM-NL Sloop en Demontage. De werkzaamheden zijn gestart op 17 oktober vorig jaar. De laatste sloopkraan verliet 3 maanden later de bouwplaats. “We hebben de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt”, vertelt werkvoorbereider René Roelofs van Beelen Sloopwerken. “We hebben met name gelet op het voorkomen of verminderen van verkeershinder, stofvorming, trillingen en geluid.” Bij de sloopmethodieken zijn onder andere geluidsarme slooptechnieken toegepast. “En we hebben met water gesproeid tegen het stof. Daarnaast is het gebouw gesloopt met betonscharen in plaats van hakhamers. Dat is een behoorlijke geluidsverbetering.”

Gedragscode Bewuste Bouwers

Zorgen voor je omgeving hoort ook bij duurzaamheid. Bouwbedrijf J.P. van Eesteren volgt daarom de gedragscode van Bewuste Bouwers. “We werken op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier”, vertelt projectvoorbereider Martin van Zuilekom. "Omwonenden worden geïnformeerd via een speciale website WijBouwen.Nu/Goededoelenloterijen en een nieuwsbrief. Mensen kunnen bij overlast dag en nacht een klachtenlijn bellen. Als Bewuste Bouwers gaan we er van uit dat we te gast zijn in de omgeving.”

Ruim 99% materialen hergebruikt

Het duurzame sloopproces is behoorlijk arbeidsintensief, vindt Roelofs. “De meeste afvalstoffen voeren we gescheiden af, zodat ze gebruikt kunnen worrden bij het maken van nieuwe producten. Van dit pand wordt 99,12% van alle vrijgekomen materialen hergebruikt. Het enige dat niet wordt gerecycled zijn asbest- en teerhoudende afvalproducten.” Het afval wordt van tevoren gescheiden. “Wanneer je dat met een sloopkraan doet, komt alles door elkaar te liggen. Voor de machinale sloop wordt dus veel afval handmatig afgevoerd. Ook dat gebeurt met een geluidsarm- en goed beheersbaar systeem”, zegt Roelofs Men verlaat de bouwplaats bovendien met afgedekte containers. “We doen dat buiten de spitstijden, zodat we het verkeer niet te veel belasten. Daarbij houden we uiteraard rekening met de veiligheid van de vele fietsers die hier langsrijden.”

Bewust gekozen voor verbouwen

De Goede Doelen Loterijen kiezen heel bewust voor verbouw in plaats van nieuwbouw, en streven daarbij naar het hoogst haalbare BREEAM-NL Keurmerk: Outstanding. “Met dit duurzame project willen we het goede voorbeeld geven”, aldus managing director Marieke van Schaik. “Dat het huidige kantoorgebouw er straks gewoon nog staat, maar dan totaal onherkenbaar en helemaal duurzaam verbouwd, vind ik persoonlijk heel bijzonder. Wij geloven echt dat duurzaam renoveren de toekomst is.”

De uitgebreide versie van dit artikel, met daarbij ook meer aandacht voor het nieuwe pand van De Goede Doelen Loterijen, staat in Duurzaam Gebouwd Magazine #36.