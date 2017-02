Verkoop 21 gasloze appartementen van start

Vandaag start VolkerWessels Vastgoed met de verkoop van 21 appartementen in Park Harga in Schiedam.

Op de locatie waar handbalvereniging Ventura gevestigd was, ontwikkelt deze onderneming in het totaal 155 woningen. Park Harga wordt een duurzame, geheel gasloze wijk met energiezuinige woningen en appartementen. Ze worden all-electric uitgevoerd en voorzien van vloerverwarming, een bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Duurzaamheidsambitie geconcretiseerd

“Hiermee vullen we concreet onze duurzaamheidsambities”, vertelt Marianne Davidson van VolkerWessels Vastgoed. De bouw van de woningen is in handen van VolkerWessels-ondernemingen Boele & Van Eesteren en Kroon & De Koning. Groosman Architecten heeft hierbij voor het ontwerp gezorgd. De 21 appartementen komen in Gebouw West, dat bij de entree van deze wijk ligt. Hierna volgen de appartementen en studio’s in Gebouw Oost.