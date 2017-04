58 woningen in Alphen aan den Rijn naar energielabel A

Woningcorporatie Woonforte is gestart met de renovatie van 58 huurwoningen in het centrum van Alphen aan den Rijn. Hierbij staat onder meer de verbetering van het comfort, de veiligheid de isolatie en het binnenklimaat op het programma.

Bouwbedrijf BAM Wonen voert deze werkzaamheden uit. De 58 woningen krijgen HR++glas, mechanische ventilatie en dak- en spouwmuurisolatie. Daarnaast vinden maatregelen voor vochtoverlast in de kelders plaats. Met al deze maatregelen bereiken de woningen gemiddeld het energielabel A.

Werkzaamheden van mei tot en met september

Van mei tot en met juli staan de woningen in de Nicolas Beetsstraat en Herman Gorterstraat op het programma voor deze opknapbeurs. In augustus en september geldt dit voor de woningen in de Jan Luykenstraat. In de wijk staan 7 typen woningen, waarin verschillende combinaties van maatregelen worden uitgevoerd. Ze krijgen namelijk ook nieuwe keukens, badkamers en/of toiletten.

Contact met bewoners

De afgelopen maanden heeft Woonforte met alle bewoners gesproken over wat er gaat komen, de impact van de werkzaamheden en de bewonerskeuzes. Voor de vernieuwing van de keukens, toiletten en badkamers kregen de bewoners de keuze uit een aantal kleuren voor de kasten, aanrechtblad en tegels. Ook knapt de corporatie de gevels op en worden de kozijnen opnieuw geverfd. Bewoners maakten uit 2 kleurcombinaties een keuze voor hun eigen straat. Verder vervangt Woonforte de dakgoten en hemelwaterafvoeren. Naar verwachting is de renovatie eind september klaar.

23 woningen gerenoveerd naar energielabel B

Eerder rondde Woonforte al de renovatie van 23 huurwoningen in de Jacob van Damstraat in nabijgelegen Aarlanderveen af. Ook bij deze woningen speelden energiebesparende maatregelen een belangrijke rol: de woningen gingen van energielabel F naar een energielabel B. Bij deze woningen voerde Rutges Vernieuwt de werkzaamheden uit in zo’n 3 maanden tijd. Woonforte bestaat sinds januari 2017 en is de fusie van de woningcorporaties WonenCentraal en Trifolium Woondiensten. Ze heeft een omvang van ruim 10.000 woningen.

Beeld: Enkele woningen in het centrum van Alphen aan den Rijn (Beeld: Woonforte)